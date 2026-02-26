O Paulista comunicou que o lateral Lucas Franco, de 30 anos, não integra mais o elenco profissional após o término de seu contrato. O jogador havia sido contratado em setembro de 2025 e chegou como um atual campeão da Série A3. A decisão foi definida internamente pela diretoria em conjunto com o departamento de futebol, dentro do planejamento para a sequência da temporada.

Com o encerramento do vínculo, o atleta está liberado para dar continuidade à carreira em outro clube. Segundo a nota oficial, a medida faz parte de uma reavaliação do grupo visando os próximos compromissos da equipe.

A direção informou que as definições sobre o elenco seguem critérios técnicos, administrativos e estratégicos, alinhados aos objetivos traçados para a temporada. O clube não detalhou possíveis reposições para a posição.