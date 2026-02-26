26 de fevereiro de 2026
PAULISTA

Lucas Franco deixa o elenco profissional da equipe

Por Vitor Silva |
| Tempo de leitura: 1 min
@paulistafc
Segundo a nota oficial, a medida faz parte de uma reavaliação do grupo visando os próximos compromissos da equipe.
O Paulista comunicou que o lateral Lucas Franco, de 30 anos, não integra mais o elenco profissional após o término de seu contrato. O jogador havia sido contratado em setembro de 2025 e chegou como um atual campeão da Série A3. A decisão foi definida internamente pela diretoria em conjunto com o departamento de futebol, dentro do planejamento para a sequência da temporada.

Com o encerramento do vínculo, o atleta está liberado para dar continuidade à carreira em outro clube. Segundo a nota oficial, a medida faz parte de uma reavaliação do grupo visando os próximos compromissos da equipe.

A direção informou que as definições sobre o elenco seguem critérios técnicos, administrativos e estratégicos, alinhados aos objetivos traçados para a temporada. O clube não detalhou possíveis reposições para a posição.

A diretoria e o departamento de futebol mantêm o foco na preparação do time e na busca pelos resultados na competição em andamento.

Segue a nota na íntegra:

"O clube informa que o atleta Lucas Franco não integra mais o elenco profissional, após o encerramento de seu vínculo contratual.

A decisão foi definida internamente pela diretoria em conjunto com o departamento de futebol, dentro do planejamento esportivo estabelecido para a sequência da temporada. Com isso, o atleta está liberado para dar continuidade à sua carreira.

O clube reforça que todas as decisões relacionadas ao elenco são tomadas com base em critérios técnicos, administrativos e estratégicos, sempre visando os objetivos institucionais e esportivos traçados para a temporada.

A diretoria e o departamento de futebol permanecem focados na preparação da equipe e na busca pelos resultados estabelecidos para a competição em andamento."

