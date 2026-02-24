Ao todo no estado, há cursos de diferentes temas, que vão desde áreas tradicionais, como gastronomia, artesanato e moda, até setores de tecnologia de ponta, como o desenvolvimento de games e design digital. Também há títulos, como: gestão cultural e captação de recursos à produção musical, artes cênicas e preservação de acervos. Seja para quem deseja dominar técnicas de audiovisual e fotografia ou para quem busca aprimorar a gestão de carreira e projetos culturais.

O CultSP PRO – Escolas de Profissionais da Cultura, programa da Secretaria da Cultura, Economia e Indústria Criativas do Estado de São Paulo, abre a partir da terça-feira (24) 2.122 vagas gratuitas em 105 cursos voltados para vários setores da cadeia produtiva da cultura. As inscrições seguem até o dia 8 de março pelo site do programa e são destinadas a maiores de 16 anos.

“Abrir mais de duas mil vagas espalhadas por todas as regiões do estado reforça o nosso compromisso com o aprimoramento e qualificação da indústria criativa paulista e com a descentralização. O CultSP PRO não é apenas sobre ensinar uma técnica, é sobre dar ferramentas concretas para que o talento paulista gere emprego e renda e movimente a cultura e a economia criativa na sua própria cidade”, afirma a secretária da Cultura, Economia e Indústria Criativas, Marília Marton.

Na capital serão 48 cursos presenciais; na Grande São Paulo serão 12 cursos nas cidades de Cajamar, Guarulhos, São Bernardo do Campo, São Caetano do Sul, Carapicuíba, Osasco, Ribeirão Pires e Suzano; na cidade de Araçatuba haverá um curso presencial; na região de Campinas, serão 15 cursos para as cidades de Amparo, Campinas, Jundiaí, Limeira, Lindóia e Pirassununga; na cidade de Marília, serão dois cursos presenciais; na região de Bauru também há um curso presencial; na região do Vale do Ribeira será um curso para a cidade de Cananéia; na região de Santos serão sete cursos; no Vale do Paraíba será um curso na cidade de São Sebastião e, por fim, na região de Sorocaba, serão dois cursos em Tatuí e Jumirim.

Sobre o CultSP PRO

O CultSP PRO – Escolas de Profissionais da Cultura é um programa voltado à formação e qualificação do setor cultural e criativo no Brasil. Dividido em seis escolas temáticas, o CultSP PRO oferece formações alinhadas às diferentes áreas da cultura e economia criativa. As escolas abrangem desde artes cênicas, produção musical e cenografia até curadoria, gestão de museus, audiovisual, games, design gráfico, fotografia, gastronomia, moda sustentável e empreendedorismo cultural. O Programa Qualificação em Artes: Dança e Teatro também integra a iniciativa, com foco no fortalecimento de grupos artísticos e valorização das culturas regionais.