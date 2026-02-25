Quem declara Imposto de Renda IRPF) já está preparando a documentação para prestar contas ao Leão em 2026. Um dos documentos que devem ser anexados é o informe de rendimentos 2025. O empregador tem até o próximo sábado (28) para fornecer o documento aos seus funcionários.

O documento detalha todos os valores recebidos por uma pessoa física ao longo do ano passado. Quem emite o informe é a fonte pagadora, qualquer que seja, desde microempreendedores individuais (MEI) que possuem empregados até o Instituto Nacional de Seguro Social (INSS).

