Quem declara Imposto de Renda IRPF) já está preparando a documentação para prestar contas ao Leão em 2026. Um dos documentos que devem ser anexados é o informe de rendimentos 2025. O empregador tem até o próximo sábado (28) para fornecer o documento aos seus funcionários.
O documento detalha todos os valores recebidos por uma pessoa física ao longo do ano passado. Quem emite o informe é a fonte pagadora, qualquer que seja, desde microempreendedores individuais (MEI) que possuem empregados até o Instituto Nacional de Seguro Social (INSS).
As informações que devem constar no informe de rendimentos incluem salário bruto do ano-base; Imposto de Renda Retido na Fonte (IRRF); contribuições previdenciárias; benefícios, como vale-alimentação e vale-refeição; e outras deduções.
É também no sábado (28) que as instituições financeiras e corretoras de valores devem fornecer as aplicações financeiras de seus clientes referentes ao ano-calendário de 2025.
Isenção do Imposto de Renda
Desde 1º de janeiro, os trabalhadores que ganham até R$ 5 mil por mês têm isenção total do imposto de renda. Para rendas que chegam até R$ 7.350, há redução gradual do imposto, com descontos maiores para valores próximos a R$ 5 mil.