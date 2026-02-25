25 de fevereiro de 2026
IRPF 2026

Prazo para entrega do informe de rendimentos vai até sábado (28)

Por Da redação | Agência Brasil
| Tempo de leitura: 1 min
Agência Brasil / Joédson Alves
Documento é essencial para a declaração de Imposto de Renda
Documento é essencial para a declaração de Imposto de Renda

Quem declara Imposto de Renda IRPF) já está preparando a documentação para prestar contas ao Leão em 2026. Um dos documentos que devem ser anexados é o informe de rendimentos 2025. O empregador tem até o próximo sábado (28) para fornecer o documento aos seus funcionários.

O documento detalha todos os valores recebidos por uma pessoa física ao longo do ano passado. Quem emite o informe é a fonte pagadora, qualquer que seja, desde microempreendedores individuais (MEI) que possuem empregados até o Instituto Nacional de Seguro Social (INSS).

As informações que devem constar no informe de rendimentos incluem salário bruto do ano-base; Imposto de Renda Retido na Fonte (IRRF); contribuições previdenciárias; benefícios, como vale-alimentação e vale-refeição; e outras deduções.

É também no sábado (28) que as instituições financeiras e corretoras de valores devem fornecer as aplicações financeiras de seus clientes referentes ao ano-calendário de 2025.

Isenção do Imposto de Renda

Desde 1º de janeiro, os trabalhadores que ganham até R$ 5 mil por mês têm isenção total do imposto de renda. Para rendas que chegam até R$ 7.350, há redução gradual do imposto, com descontos maiores para valores próximos a R$ 5 mil.

