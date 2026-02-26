A Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI), que apura a morte da criança Maria Luiza, iniciou o processo de oitivas nesta quarta-feira (25). A definição do cronograma foi feita na terça-feira (24), em reunião realizada nesta semana pelos 11 vereadores que integram a comissão. Serão ouvidos representantes das áreas de Educação, Saúde, Assistência Social, Conselho Tutelar e do programa Criança Feliz. Os parlamentares também estabeleceram as perguntas aos convocados e os procedimentos para condução dos trabalhos. Ficou determinado que todos os depoimentos serão gravados na íntegra. As oitivas ocorrerão no plenário da Casa e não serão abertas ao público.
Novo episódio
Nesta quinta-feira (26) acontece o segundo episódio do programa “Bastidores da Política – Eleições 2026”, na Rádio Difusora 810 AM. O entrevistado será o presidente honorário do PSB, Oswaldo Fernandes, que tem longa trajetória na política local e forte atuação nos bastidores. A atração vai ao ar às 14h, com transmissão ao vivo pela rádio e também pelo Instagram do Jornal de Jundiaí.
Mais preparado
Luiz Fernando Machado é o pré-candidato mais experiente entre aqueles que se apresentam para a disputa eleitoral de 2026. Luiz Fernando já foi deputado federal em 2010 e estadual em 2014, e usou seus mandatos para enviar recursos financeiros do orçamento da União e do Estado para a RMJ, beneficiando quase 1 milhão de pessoas. Como prefeito de Jundiaí até 2024, que foi qualificada como uma das melhores cidades do Brasil pra se viver, Luiz Fernando criou programas como o Jundiaí Empreendedora e a FENS, com o objetivo de fomentar o empreendedorismo e simplificar a abertura de novos negócios para micros e pequenos, e que contribuíram com o desenvolvimento de Jundiaí e agora é copiada por outros municípios da região e que pode servir de referência para o Brasil que precisa gerar renda emprego e novos negócios.
Desfecho
A Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal definiu as penas dos condenados pelo assassinato da vereadora Marielle Franco e do motorista Anderson Gomes, crime ocorrido em 2018, no Rio de Janeiro. O conselheiro do Tribunal de Contas do Estado do Rio de Janeiro, Domingos Brazão, e o ex-deputado federal Chiquinho Brazão foram condenados a 76 anos e três meses de prisão por organização criminosa, duplo homicídio e tentativa de homicídio contra a assessora Fernanda Chaves, que sobreviveu ao atentado. Ambos estão presos preventivamente há dois anos e ainda podem recorrer da decisão.
Em memória
Um ato marcado para domingo (1º), na Marginal Tietê, na zona norte de São Paulo, vai homenagear Tainara Souza Santos, de 31 anos, e abrir as mobilizações pelo Dia Internacional das Mulheres. A iniciativa é organizada pelo Ministério das Mulheres no local onde a vítima foi agredida, atropelada e arrastada por mais de um quilômetro pelo ex-companheiro, Douglas Alves da Silva, em 29 de novembro do ano passado. A violência causou a mutilação das pernas da jovem, que morreu na véspera do Natal. O agressor está preso e responde por feminicídio.
Despedida
O ministro aposentado e ex-presidente do Superior Tribunal de Justiça, Felix Fischer, morreu aos 78 anos, em Brasília. Ele estava internado no Hospital Sírio-Libanês para acompanhamento médico, segundo informou o tribunal, que não divulgou a causa da morte. Fischer deixa a esposa, Sônia, e os filhos Octávio, João, Denise e Fernando. Aposentado em agosto de 2022, foi reconhecido pela carreira marcada por forte influência na jurisprudência e na doutrina penal. No STJ, foi relator da Operação Lava Jato e votou por manter a condenação do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) no processo que resultou em sua prisão, em 2018, sob acusação de corrupção.