A Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI), que apura a morte da criança Maria Luiza, iniciou o processo de oitivas nesta quarta-feira (25). A definição do cronograma foi feita na terça-feira (24), em reunião realizada nesta semana pelos 11 vereadores que integram a comissão. Serão ouvidos representantes das áreas de Educação, Saúde, Assistência Social, Conselho Tutelar e do programa Criança Feliz. Os parlamentares também estabeleceram as perguntas aos convocados e os procedimentos para condução dos trabalhos. Ficou determinado que todos os depoimentos serão gravados na íntegra. As oitivas ocorrerão no plenário da Casa e não serão abertas ao público.

Novo episódio

Nesta quinta-feira (26) acontece o segundo episódio do programa “Bastidores da Política – Eleições 2026”, na Rádio Difusora 810 AM. O entrevistado será o presidente honorário do PSB, Oswaldo Fernandes, que tem longa trajetória na política local e forte atuação nos bastidores. A atração vai ao ar às 14h, com transmissão ao vivo pela rádio e também pelo Instagram do Jornal de Jundiaí.