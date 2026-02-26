26 de fevereiro de 2026
Dirigentes divergem sobre proposta de fim da reeleição

Por Felipe Torezim | Jornal de Jundiaí
| Tempo de leitura: 2 min
Proposta pelo fim da reeleição para presidente poderá sem discutida nos próximos anos
A proposta de acabar com a reeleição para presidente da República, defendida por lideranças como Gilberto Kassab, presidente nacional do PSD, e pelo senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ), repercutiu entre lideranças políticas em Jundiaí. A medida é aprovada pela maioria, desde que haja um tempo maior de mandato e até se estenda a outros cargos. Há, porém, quem defenda a manutenção do atual sistema de disputa.

Presidente do Republicanos em Jundiaí, Fernando de Souza declarou apoio ao fim da reeleição para cargos do Executivo, como presidente, governador e prefeito, com ampliação do mandato para cinco anos e eleições gerais unificadas no mesmo período. “A reeleição, ao longo do tempo, se mostrou tendente a formar projetos de poder em detrimento de projetos de Estado”, avalia. “O Chefe do Executivo deveria ser o condutor da máquina pública dando continuidade aos projetos e programas que funcionam e melhorar a eficiência da gestão no período que estivesse no cargo, ao contrário disso, a preocupação com a reeleição, em alguns casos, coloca o gestor em conflito com decisões que um estadista deveria tomar, para não perder o prestígio político e popular, pensando em recondução ao cargo”, completa.

Na mesma linha, Adilson Rosa, presidente municipal do PL, também é favorável ao fim da reeleição para presidente. Segundo ele, o modelo atual estimula o uso da máquina pública com foco eleitoral e transforma os dois últimos anos de mandato em campanha permanente. “O Brasil precisa de estabilidade institucional e previsibilidade, e um mandato único, mais longo, pode contribuir para isso. Defendo que possamos discutir um mandato de cinco anos, sem reeleição, garantindo alternância de poder e fortalecendo a democracia. O debate precisa ser feito com maturidade, pensando no Brasil e não em projetos pessoais e junto do congresso nacional”, argumenta.

Porta-voz da Rede Sustentabilidade, Felipe Pinheiro também se posicionou favoravelmente ao fim da reeleição para presidente, com ampliação de mandato. “Eu sou a favor do fim da reeleição para presidente da República, desde que o mandato seja ampliado para 5 ou 6 anos. E vou além do senador Flavio Bolsonaro e defendo o limite de dois mandatos consecutivos para o Legislativo, para evitar figuras como o pai dele (Jair Bolsonaro) que ficou 30 anos no Congresso e desconectado da realidade dos brasileiros”, argumenta.

Já a presidente do PT em Jundiaí, Rosaura Almeida, se posicionou contra a proposta. “Acredito que a reeleição seja uma medida de avaliação do eleito e uma oportunidade de  aprofundamento ou conclusão de programa ou projetos de governo. O segundo mandato de Lula, por exemplo, é considerado superior ao primeiro, por conta dessa continuidade”, ressalta. Para ela, a proposta de Flávio Bolsonaro está vinculada à avaliação popular do péssimo governo de Jair Bolsonaro. “Entendo que, por coerência política, eles deveriam propor que todos os prefeitos e governadores ligados a eles deixem de disputar a reeleição, não?”, questiona.

