A proposta de acabar com a reeleição para presidente da República, defendida por lideranças como Gilberto Kassab, presidente nacional do PSD, e pelo senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ), repercutiu entre lideranças políticas em Jundiaí. A medida é aprovada pela maioria, desde que haja um tempo maior de mandato e até se estenda a outros cargos. Há, porém, quem defenda a manutenção do atual sistema de disputa.

Presidente do Republicanos em Jundiaí, Fernando de Souza declarou apoio ao fim da reeleição para cargos do Executivo, como presidente, governador e prefeito, com ampliação do mandato para cinco anos e eleições gerais unificadas no mesmo período. “A reeleição, ao longo do tempo, se mostrou tendente a formar projetos de poder em detrimento de projetos de Estado”, avalia. “O Chefe do Executivo deveria ser o condutor da máquina pública dando continuidade aos projetos e programas que funcionam e melhorar a eficiência da gestão no período que estivesse no cargo, ao contrário disso, a preocupação com a reeleição, em alguns casos, coloca o gestor em conflito com decisões que um estadista deveria tomar, para não perder o prestígio político e popular, pensando em recondução ao cargo”, completa.

Na mesma linha, Adilson Rosa, presidente municipal do PL, também é favorável ao fim da reeleição para presidente. Segundo ele, o modelo atual estimula o uso da máquina pública com foco eleitoral e transforma os dois últimos anos de mandato em campanha permanente. “O Brasil precisa de estabilidade institucional e previsibilidade, e um mandato único, mais longo, pode contribuir para isso. Defendo que possamos discutir um mandato de cinco anos, sem reeleição, garantindo alternância de poder e fortalecendo a democracia. O debate precisa ser feito com maturidade, pensando no Brasil e não em projetos pessoais e junto do congresso nacional”, argumenta.