A Delegacia de Investigações Gerais de Jundiaí (DIG) apura, há pelo menos 15 dias, um caso de estelionato que teria sido praticado contra uma idosa de 73 anos em um banco especializado em empréstimos, localizado na região central da cidade. O prejuízo ultrapassa R$ 14 mil.

De acordo com informações obtidas pelo Jornal de Jundiaí, a vítima, que é de Várzea Paulista, foi até a instituição para receber o valor de sua aposentadoria. Segundo relato prestado à polícia, durante o atendimento uma funcionária teria fotografado a idosa e coletado suas impressões digitais, mas o valor do benefício não foi entregue - a vítima afirma que autorizou as fotos e a coleta de digitais acreditando que os procedimentos eram necessários para o recebimento da aposentadoria.

Dias depois, ao comparecer com o irmão ao banco onde é correntista, a idosa descobriu que, no mesmo dia e horário em que esteve na financeira, foram contratados dois empréstimos em seu nome - um no valor de R$ 5 mil e outro superior a R$ 9 mil. Na sequência, os valores teriam sido transferidos via PIX para uma conta desconhecida.