A baiana Ivete Sangalo foi internada nesta quarta-feira, 25, no Hospital Aliança, em Salvador - Bahia, após desmaiar em casa. Em publicação feita no Instagram da cantora, ela explicou em vídeo que teve uma forte infecção intestinal seguida de diarreia e desidratação.

Ivete informou ainda que o quadro de saúde abaixou sua pressão e ela desmaiou e caiu, tendo um pequeno corte no supercílio. A cantora escreveu na postagem que tomou “um susto grande porque desmaiou”, afirmando que agora está tudo bem.

A assessoria da cantora informou por meio de nota que ela passou por exames de rotina e orientação médica.