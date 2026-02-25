O Planetário Municipal Prof. Benedito Rela, da Secretaria de Educação da Prefeitura de Itatiba, está com duas sessões aos domingos, abertas e gratuitas. Uma é às 16h e outra, às 17h30. Basta chegar e aproveitar.
A primeira sessão, das 16h, se chama O Sistema Solar. Ela fala sobre a origem do Sistema Solar, Sol, planetas, planetas anões e asteroides. Também faz uma simulação de uma viagem até os planetas.
O Céu do Verão é o título da segunda sessão, que tem início às 17h30. Esta é sobre a estação iniciada em 21 de dezembro e que segue até o próximo dia 20. Essa sessão mostra o céu típico desta estação, com as constelações, estrelas e planetas visíveis neste período. A apresentação também traz objetos celestes visíveis com telescópios, como aglomerados de estrelas e nebulosas.
No Planetário, as vagas são limitadas e preenchidas por ordem de chegada (até 47 participantes por sessão – sendo público mínimo de quatro pessoas). Podem participar desde maiores de 3 anos – sem limite máximo de idade. A instrução é de que menores de 14 anos devem estar acompanhados por pais ou responsáveis. A entrada no recinto é liberada cerca de 15 minutos antes de cada sessão, sendo proibido o acesso após o início.
Férias
O Planetário começou 2026 ofertando uma programação especial de férias, com quatro sessões por semana, às quintas e domingos, entre 8 de janeiro e 1º de fevereiro. Também durante o mês do Férias no Planetário 2026 aconteceu o curso Astronomia Para Crianças, com idade entre nove e 13 anos, nos dias 20, 21 e 22 de janeiro. Foram abordados temas básicos de Astronomia, com linguagem simples e acessível para as crianças, que tiveram até aulas práticas no Planetário e demonstrações com aplicativos específicos para este estudo.
Os eventos foram um sucesso: diante da alta procura, em alguns dias, como nas noites de quinta-feira, foram realizadas sessões extras. Cerca de 600 pessoas prestigiaram a programação especial, segundo balanço da Secretaria da Educação de Itatiba.
Mais de 20 anos de Planetário
O Planetário de Itatiba tem mais de duas décadas de funcionamento e já recebeu mais de 200 mil visitantes. Inaugurada em 7 de novembro de 2003, a atração passou por revitalização em 2023, em celebração pelos 20 anos, em um investimento de quase R$ 200 mil. Foram feitas melhorias no prédio e no sistema de audiovisual – com projeção 4K e acessibilidade.
O Planetário também realiza de terça a sexta sessões para excursões escolares, além de observações com telescópios a céu aberto em algumas ocasiões especiais ao longo do ano. Os agendamentos para escolas são feitos pelo telefone (11) 4594-2719.