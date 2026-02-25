O Planetário Municipal Prof. Benedito Rela, da Secretaria de Educação da Prefeitura de Itatiba, está com duas sessões aos domingos, abertas e gratuitas. Uma é às 16h e outra, às 17h30. Basta chegar e aproveitar.

A primeira sessão, das 16h, se chama O Sistema Solar. Ela fala sobre a origem do Sistema Solar, Sol, planetas, planetas anões e asteroides. Também faz uma simulação de uma viagem até os planetas.

O Céu do Verão é o título da segunda sessão, que tem início às 17h30. Esta é sobre a estação iniciada em 21 de dezembro e que segue até o próximo dia 20. Essa sessão mostra o céu típico desta estação, com as constelações, estrelas e planetas visíveis neste período. A apresentação também traz objetos celestes visíveis com telescópios, como aglomerados de estrelas e nebulosas.