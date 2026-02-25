25 de fevereiro de 2026
Jornal de Jundiaí - Sampi Jundiaí

Jornal de Jundiaí - Sampi Jundiaí
Jornal de Jundiaí - Sampi Jundiaí

Logo Sampi
Logo Sampi
buscar
escolha outra cidade seta
Siga JJ nas Redes Sociais | @jornaldejundiai
MANDADO DE PRISÃO

Mulher procurada por tráfico é capturada em casa por GMs

Por Fábio Estevam | Polícia
| Tempo de leitura: < 1 min
Facebook Whatsapp Twitter
.
A mulher foi conduzida à delegacia, onde o mandado foi cumprido
A mulher foi conduzida à delegacia, onde o mandado foi cumprido

Uma mulher procurada pela Justiça por tráfico de drogas foi capturada por guardas municipais da Divisão de Canil no bairro Villarejo, em Cabreúva.

Os GMs Fajolli, Pereira e Egídio, com apoio da K9 Rhanyra, tomaram conhecimento de que havia um mandado de prisão em aberto contra uma moradora do bairro.

A equipe foi até o endereço indicado e conseguiu localizar a suspeita.

Após a confirmação da identidade, ela foi informada sobre a ordem judicial e conduzida à delegacia, onde o mandado de prisão foi formalmente cumprido.

Receba as notícias mais relevantes de Jundiaí e região no seu WhatsApp. Participe do nosso canal.

ENTRE NO GRUPO

Comentários

Comentários