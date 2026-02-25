Uma mulher procurada pela Justiça por tráfico de drogas foi capturada por guardas municipais da Divisão de Canil no bairro Villarejo, em Cabreúva.

Os GMs Fajolli, Pereira e Egídio, com apoio da K9 Rhanyra, tomaram conhecimento de que havia um mandado de prisão em aberto contra uma moradora do bairro.

A equipe foi até o endereço indicado e conseguiu localizar a suspeita.