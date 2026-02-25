A Câmara Municipal de Jundiaí aprovou, em sessão ordinária realizada nesta terça-feira (24), o Projeto de Lei nº 15.124/2026, que revisa e amplia o Programa Municipal de Pagamento por Serviços Ambientais (PSA). A proposta unifica o Programa de Apoio ao Agronegócio de Jundiaí, o Programa Municipal de Apoio ao Cultivo Protegido e o Programa de Subvenção do Seguro Agrícola, fortalecendo e dando maior ênfase à proteção ambiental no município. Um detalhe inusitado marcou a votação. Sem o funcionamento do sistema eletrônico e impossibilitados de utilizar o telão, os vereadores recorreram ao método tradicional, respondendo à chamada nominal e anunciando seus votos ao microfone.

Na prática, a atualização dá mais ênfase à proteção ambiental no município. Alguns dos aspectos amplia as culturas beneficiadas, os subsídios, desburocratiza a inscrição e permite mais flexibilidade na elaboração dos editais e direciona os recursos conforme critérios técnicos, como localização da propriedade, bacia hidrográfica, extensão da área produtiva, tipo de cultura explorada, categoria do produtor, adequação ambiental e cumprimento de metas previstas em lei. O benefício poderá ser diferenciado ou restrito conforme essas modalidades. A Prefeitura publicará anualmente edital de chamamento para que produtores rurais se inscrevam no programa e solicitem o recebimento do incentivo

O objetivo é otimizar a aplicação dos recursos públicos, ampliar a cobertura do PSA e garantir que o programa cumpra seu papel de promover o uso sustentável do solo urbano e rural, conservar ecossistemas e biodiversidade, assegurar a qualidade e a disponibilidade hídrica, incentivar práticas agrícolas de baixo impacto e fomentar o desenvolvimento econômico local com responsabilidade ambiental. O PSA remunera produtores que mantêm áreas de recomposição florestal ou conservam fragmentos de vegetação nativa em suas propriedades, contribuindo para a segurança hídrica e a prevenção de processos erosivos e assoreamento.