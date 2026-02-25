A A5 Escritório de Artes Visuais realiza, de 8 a 29 de março de 2026, a 2ª edição da exposição “Serra do Japi: Uma convergência de olhares e imaginários”, no Galpão Fazenda do Sol, em Jundiaí. O projeto reúne cerca de 30 artistas, que apresentam ao público mais de 90 obras inéditas inspiradas nas aves e na biodiversidade da Serra do Japi.

A iniciativa propõe a união de mostra artística com uma reflexão sobre educação ambiental e valorização do patrimônio natural regional. Reconhecida como Reserva da Biosfera pela Unesco, a Serra do Japi é uma das últimas grandes áreas contínuas de Mata Atlântica do estado de São Paulo e abriga centenas de espécies de fauna e flora, algumas encontradas exclusivamente na região.

Cada artista participante foi convidado a desenvolver três obras inéditas a partir de uma imersão poética e conceitual no território, estabelecendo um diálogo entre criação contemporânea, identidade regional e preservação ambiental.