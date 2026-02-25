A A5 Escritório de Artes Visuais realiza, de 8 a 29 de março de 2026, a 2ª edição da exposição “Serra do Japi: Uma convergência de olhares e imaginários”, no Galpão Fazenda do Sol, em Jundiaí. O projeto reúne cerca de 30 artistas, que apresentam ao público mais de 90 obras inéditas inspiradas nas aves e na biodiversidade da Serra do Japi.
A iniciativa propõe a união de mostra artística com uma reflexão sobre educação ambiental e valorização do patrimônio natural regional. Reconhecida como Reserva da Biosfera pela Unesco, a Serra do Japi é uma das últimas grandes áreas contínuas de Mata Atlântica do estado de São Paulo e abriga centenas de espécies de fauna e flora, algumas encontradas exclusivamente na região.
Cada artista participante foi convidado a desenvolver três obras inéditas a partir de uma imersão poética e conceitual no território, estabelecendo um diálogo entre criação contemporânea, identidade regional e preservação ambiental.
Além da exposição, a programação inclui oficinas artísticas, atividades e experiências voltadas à conexão com a natureza. Todas as obras estarão disponíveis para comercialização, fortalecendo também a economia criativa local.
Segundo Artur de Oliveira Silva, idealizador do projeto e diretor da A5 Escritório de Artes Visuais, a exposição nasce de um compromisso com o território. “Acreditamos que a arte tem potência para ampliar a percepção das pessoas sobre o lugar onde vivem. A Serra do Japi é um patrimônio que precisa ser constantemente revisitado, valorizado e protegido”, diz.
Com a segunda edição dedicada às aves da região, a proposta é consolidar o projeto como uma iniciativa cultural contínua, fortalecendo o diálogo entre arte, sociedade e sustentabilidade. O Galpão Fazenda do Sol fica na avenida Luiz Gobbo, 5655, Santa Clara.