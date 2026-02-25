Um homem se apresentou falsamente como policial militar, ao telefonar para 190 e denunciar que estava sendo ameaçado de morte por um comerciante armado na região central de Itupeva. Várias viaturas se deslocaram ao local prenderam o comerciante. O solicitante também acabou sendo detido, pois não era policial e confessou ter dito que era, na esperança de que os policiais dessem mais atenção ao seu chamado. O caso aconteceu na madrugada desta quarta-feira (25).

Após a denúncia e o despacho de viaturas por meio do Centro de Operações da PM (Copom), várias viaturas foram até o local e localizaram no interior do veículo do suspeito, que é responsável pelo estabelecimento, um revólver calibre .32, com numeração suprimida. A arma estava municiada com quatro munições intactas e uma munição deflagrada, caracterizando o crime de porte ilegal de arma de fogo de uso restrito.

Após isso os policiais identificaram o solicitante, sobre quem foi realizada consulta, não o identificando como policial militar. Questionado, o homem admitiu ter se passado por policial com o objetivo de obter vantagem no acionamento da ocorrência.