Um bandido com passagem pelo sistema prisional e em liberdade sob medida cautelar foi detido na companhia de uma adolescente, em um ponto de tráfico no Jardim Novo Horizonte (Varjão), em Jundiaí, na madrugada desta quarta-feira (25). Os dois estavam no local para comprar drogas.

Os policiais faziam patrulhamento com vistas ao tráfico, mas quando chegaram os traficantes fugiram. O casal, que estava comprando drogas, foi detido.

De acordo com a PM, consulta via sistema apontou que o homem possui passagem pelo sistema penitenciário pelo crime de tráfico de drogas, além de medida cautelar em vigor. Diante da situação - envolvendo menor de idade em local considerado de risco, em horário avançado e sem portar documento de identificação -, os dois foram conduzidos ao plantão policial de Jundiaí para averiguação.