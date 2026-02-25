O Paulista entra em campo nesta quarta-feira (25), às 15h, contra o Rio Preto, no Estádio Anísio Haddad, pela sequência da competição. A partida é decisiva para as pretensões do Galo na reta final da primeira fase.

Após a derrota em casa para o EC São Bernardo, a equipe busca recuperação longe de seus domínios. O resultado fora de casa pode ser determinante na luta por uma vaga no G8.

O confronto direto coloca frente a frente duas equipes que precisam pontuar. Para o Paulista, somar pontos é fundamental para seguir vivo na briga pela classificação.