25 de fevereiro de 2026
SÉRIE A3

Paulista enfrenta o Rio Preto fora de casa nesta quarta

Por Vitor Silva |
| Tempo de leitura: 1 min
@jpfotos.esportes
O Paulista entra em campo nesta quarta-feira (25), às 15h, contra o Rio Preto, no Estádio Anísio Haddad, pela sequência da competição. A partida é decisiva para as pretensões do Galo na reta final da primeira fase.

Após a derrota em casa para o EC São Bernardo, a equipe busca recuperação longe de seus domínios. O resultado fora de casa pode ser determinante na luta por uma vaga no G8.

O confronto direto coloca frente a frente duas equipes que precisam pontuar. Para o Paulista, somar pontos é fundamental para seguir vivo na briga pela classificação.

A comissão técnica aposta em maior consistência defensiva e eficiência no ataque para conquistar um resultado positivo em São José do Rio Preto, 8º colocado na competição .

