Um homem foi socorrido pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) em estado grave após ficar preso embaixo de um caminhão na tarde desta terça-feira (24).

Segundo a Polícia Militar, o pedido de socorro chegou por populares informando que o homem estava preso embaixo do veículo.

Equipes da 1ª Cia do 49° Batalhão da PM prestaram os primeiros socorros à vítima e acionaram o Corpo de Bombeiros, Serviço de Atendimento Móvel (Samu) e o helicóptero Águia da PM para o resgate.