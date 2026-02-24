24 de fevereiro de 2026
ACIDENTE

Homem é socorrido após ficar preso embaixo de caminhão

Por Fábio Estevam |
| Tempo de leitura: 1 min
Divulgação /
Não há informações sobre o estado de saúde do homem
Não há informações sobre o estado de saúde do homem

Um homem foi socorrido pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) em estado grave após ficar preso embaixo de um caminhão na tarde desta terça-feira (24).

Segundo a Polícia Militar, o pedido de socorro chegou por populares informando que o homem estava preso embaixo do veículo.

Equipes da 1ª Cia do 49° Batalhão da PM prestaram os primeiros socorros à vítima e acionaram o Corpo de Bombeiros, Serviço de Atendimento Móvel (Samu) e o helicóptero Águia da PM para o resgate.

A PM informou que após os procedimentos iniciais, o homem foi encaminhado ao Hospital São Vicente de Paulo na ambulância do Samu com o apoio de viaturas para a liberação do trânsito e controle do fluxo viário.

Não há informações sobre o estado de saúde do homem.

