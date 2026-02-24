24 de fevereiro de 2026
MEDIDA PROTETIVA

Suspeito de ignorar ordem de afastamento é preso pela DDM

Por Fábio Estevam | Polícia
| Tempo de leitura: < 1 min
.
O suspeito foi preso por policiais da DDM
O suspeito foi preso por policiais da DDM

Policiais da Delegacia de Defesa da Mulher de Jundiaí prenderam, nesta segunda-feira (23), um homem que estava com mandado de prisão em aberto por descumprimento de medida protetiva de urgência.

A vítima havia obtido a medida judicial após relatar agressões e ameaças. Mesmo oficialmente notificado sobre a decisão, o suspeito voltou a se aproximar e a perturbá-la, desrespeitando a determinação da Justiça.

Diante da nova denúncia, a delegada responsável pelo caso representou pela prisão preventiva do investigado, que foi decretada pelo Judiciário e cumprida nesta semana.

A DDM não divulgou detalhes sobre a relação entre a vítima e o suspeito.

