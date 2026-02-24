24 de fevereiro de 2026
Jornal de Jundiaí - Sampi Jundiaí

Jornal de Jundiaí - Sampi Jundiaí
Jornal de Jundiaí - Sampi Jundiaí

Logo Sampi
Logo Sampi
buscar
escolha outra cidade seta
Siga JJ nas Redes Sociais | @jornaldejundiai
BMX RACING

Time Jundiaí conquista três títulos na 2ª etapa da Copa PKS

Por Vitor Silva |
| Tempo de leitura: 1 min
Facebook Whatsapp Twitter
Divulgação
A equipe teve desempenho de destaque, com atletas subindo ao pódio em diferentes categorias
A equipe teve desempenho de destaque, com atletas subindo ao pódio em diferentes categorias

O Time Jundiaí de BMX Racing garantiu três títulos na 2ª etapa da Copa PKS, disputada no último domingo (22), em Jarinu. Andrey Toledo, Lara Grigoletto e Cecília foram campeões em suas categorias, liderando o bom desempenho da equipe na competição.

Além dos primeiros lugares, Lucca Bernardes e Murilo Zamarco ficaram em terceiro, Luiz Neto e Daniel terminaram em quarto, Gabriel Paes Leme foi sexto colocado e Tom chegou às semifinais.

Segundo o representante da equipe, Aroldo Toledo, o resultado está dentro do planejamento da temporada. “Estamos começando o ano. Alguns já em treino intensivo, outros ainda retomando o ritmo. As copas servem para engrenar as competições visando o início do Paulista, no dia 15 de março”, afirmou.

Ele também destacou a evolução do grupo. “O que mais chamou atenção foi a evolução da maioria dos atletas. Muitos já estão ganhando baterias. Encerraram o ano chegando entre os três primeiros e o treino não parou, só evoluiu”, completou.

Com os resultados, o Time Jundiaí segue a preparação para o Campeonato Paulista, que terá início em março.

Receba as notícias mais relevantes de Jundiaí e região no seu WhatsApp. Participe do nosso canal.

ENTRE NO GRUPO

Comentários

Comentários