O Time Jundiaí de BMX Racing garantiu três títulos na 2ª etapa da Copa PKS, disputada no último domingo (22), em Jarinu. Andrey Toledo, Lara Grigoletto e Cecília foram campeões em suas categorias, liderando o bom desempenho da equipe na competição.
Além dos primeiros lugares, Lucca Bernardes e Murilo Zamarco ficaram em terceiro, Luiz Neto e Daniel terminaram em quarto, Gabriel Paes Leme foi sexto colocado e Tom chegou às semifinais.
Segundo o representante da equipe, Aroldo Toledo, o resultado está dentro do planejamento da temporada. “Estamos começando o ano. Alguns já em treino intensivo, outros ainda retomando o ritmo. As copas servem para engrenar as competições visando o início do Paulista, no dia 15 de março”, afirmou.
Ele também destacou a evolução do grupo. “O que mais chamou atenção foi a evolução da maioria dos atletas. Muitos já estão ganhando baterias. Encerraram o ano chegando entre os três primeiros e o treino não parou, só evoluiu”, completou.
Com os resultados, o Time Jundiaí segue a preparação para o Campeonato Paulista, que terá início em março.