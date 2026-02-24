O Time Jundiaí de BMX Racing garantiu três títulos na 2ª etapa da Copa PKS, disputada no último domingo (22), em Jarinu. Andrey Toledo, Lara Grigoletto e Cecília foram campeões em suas categorias, liderando o bom desempenho da equipe na competição.

Além dos primeiros lugares, Lucca Bernardes e Murilo Zamarco ficaram em terceiro, Luiz Neto e Daniel terminaram em quarto, Gabriel Paes Leme foi sexto colocado e Tom chegou às semifinais.

Segundo o representante da equipe, Aroldo Toledo, o resultado está dentro do planejamento da temporada. “Estamos começando o ano. Alguns já em treino intensivo, outros ainda retomando o ritmo. As copas servem para engrenar as competições visando o início do Paulista, no dia 15 de março”, afirmou.