A Prefeitura de Itupeva está lançando o Mercado Agricultor Digital, plataforma on-line que conecta agricultores diretamente a consumidores, feiras e mercados, ampliando oportunidades de comercialização e valorizando a produção local.

A iniciativa integra as ações municipais voltadas ao fortalecimento do setor agrícola, utilizando a tecnologia como aliada para estimular o desenvolvimento econômico, a sustentabilidade e a aproximação entre produtores e compradores.

“O Mercado do Agricultor Digital foi desenvolvido pela própria Secretaria com o objetivo de aproximar o produtor rural do consumidor, ampliar as oportunidades de comercialização e valorizar a produção local. É uma forma de facilitar o acesso e integrar produtor com consumidor, beneficiando a todos”, explicou o secretário de Turismo, Agricultura e Meio Ambiente, Pedro de Campos Neto, autor da iniciativa.

Como funciona a ferramenta