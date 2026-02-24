24 de fevereiro de 2026
FRUTAS E VERDURAS

Produtores rurais de Itupeva podem vender on-line agora

Por Redação | Prefeitura de Itupeva
| Tempo de leitura: 1 min
Divulgação / Prefeitura de Itupeva
Ferramenta digital conecta produtores rurais a consumidores e amplia oportunidades de comercialização da produção local no município
A Prefeitura de Itupeva está lançando o Mercado Agricultor Digital, plataforma on-line que conecta agricultores diretamente a consumidores, feiras e mercados, ampliando oportunidades de comercialização e valorizando a produção local.

A iniciativa integra as ações municipais voltadas ao fortalecimento do setor agrícola, utilizando a tecnologia como aliada para estimular o desenvolvimento econômico, a sustentabilidade e a aproximação entre produtores e compradores.

“O Mercado do Agricultor Digital foi desenvolvido pela própria Secretaria com o objetivo de aproximar o produtor rural do consumidor, ampliar as oportunidades de comercialização e valorizar a produção local. É uma forma de facilitar o acesso e integrar produtor com consumidor, beneficiando a todos”, explicou o secretário de Turismo, Agricultura e Meio Ambiente, Pedro de Campos Neto, autor da iniciativa.

Como funciona a ferramenta

Tanto produtores quanto consumidores podem acessar o Mercado Agricultor Digital. Para os produtores, basta se cadastrarem para divulgar produtos, com informações sobre suas propriedades, e ampliar a visibilidade da produção. Já para os compradores, a plataforma dá acesso aos produtos castrados, facilitando o contato direto para negociação, reduzindo intermediários e contribuindo para melhores preços, tanto para quem produz quanto para quem compra.

Produtores e consumidores podem acessar a ferramenta direto pelo site: https://itupeva.sp.gov.br/agricultordigitalitupeva/

