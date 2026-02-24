A Prefeitura de Cajamar realiza, nesta terça-feira (24), às 18h, a inauguração da Nossa Farma Cajamar 24h, novo equipamento de saúde que ampliará o acesso da população aos medicamentos no município.

A unidade estará instalada na UBS de Jordanésia, localizada na avenida Antonio Cândido Machado, 1769 – Jardim Nova Jordanésia, e passa a funcionar 24 horas por dia, oferecendo mais comodidade, agilidade e segurança aos moradores que necessitam de atendimento e retirada de medicamentos fora do horário comercial.

A iniciativa integra o cronograma de entregas do mês de aniversário da cidade e representa mais um avanço no fortalecimento da rede municipal de saúde, garantindo atendimento contínuo e ampliando os serviços oferecidos à população.