24 de fevereiro de 2026
Jornal de Jundiaí - Sampi Jundiaí

Jornal de Jundiaí - Sampi Jundiaí
Jornal de Jundiaí - Sampi Jundiaí

Logo Sampi
Logo Sampi
buscar
escolha outra cidade seta
Siga JJ nas Redes Sociais | @jornaldejundiai
MAIS ACESSÍVEL

Prefeitura de Cajamar inaugura Nossa Farma 24h em Jordanésia

Por Redação | Prefeitura de Cajamar
| Tempo de leitura: 1 min
Facebook Whatsapp Twitter
Divulgação / Prefeitura de Cajamar
Novo serviço funcionará 24 horas por dia na UBS de Jordanésia e integra o cronograma de entregas em comemoração aos 67 anos de Cajamar
Novo serviço funcionará 24 horas por dia na UBS de Jordanésia e integra o cronograma de entregas em comemoração aos 67 anos de Cajamar

A Prefeitura de Cajamar realiza, nesta terça-feira (24), às 18h, a inauguração da Nossa Farma Cajamar 24h, novo equipamento de saúde que ampliará o acesso da população aos medicamentos no município.

A unidade estará instalada na UBS de Jordanésia, localizada na avenida Antonio Cândido Machado, 1769 – Jardim Nova Jordanésia, e passa a funcionar 24 horas por dia, oferecendo mais comodidade, agilidade e segurança aos moradores que necessitam de atendimento e retirada de medicamentos fora do horário comercial.

A iniciativa integra o cronograma de entregas do mês de aniversário da cidade e representa mais um avanço no fortalecimento da rede municipal de saúde, garantindo atendimento contínuo e ampliando os serviços oferecidos à população.

A dispensa de medicamentos é feita somente aos moradores de Cajamar. É necessário apresentar o comprovante de residência e cartão do SUS.

A Prefeitura convida toda a população para participar deste momento especial e celebrar mais essa conquista para Cajamar.

Receba as notícias mais relevantes de Jundiaí e região no seu WhatsApp. Participe do nosso canal.

ENTRE NO GRUPO

Comentários

Comentários