A Secretaria da Educação do Estado de São Paulo (Seduc-SP) está com inscrições abertas para nova seleção do programa Aluno Monitor do Bolsa Estágio Ensino Médio (Beem). Na Unidade Regional de Ensino de Jundiaí, são 254 vagas para estagiários em língua portuguesa e matemática. Neste ano, podem se candidatar estudantes da 1ª, 2ª e 3ª série do Ensino Médio. O cadastro segue até 6 de março.

Podem participar do processo alunos com idade mínima de 14 anos e frequência geral igual ou superior a 85% no último ano letivo. Outro requisito é o desempenho do estudante nas avaliações da rede, de acordo com a série. Para matriculados na 1ª série será considerado o resultado da prova do 9º ano, aplicada em 2025, do Sistema de Avaliação de Rendimento Escolar do Estado de São Paulo (Saresp). Para aqueles que estão na 2ª e 3ª séries, a referência são as avaliações da 1ª e 2ª séries, aplicadas em 2025, do Provão Paulista Seriado.

