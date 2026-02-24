A Secretaria da Educação do Estado de São Paulo (Seduc-SP) está com inscrições abertas para nova seleção do programa Aluno Monitor do Bolsa Estágio Ensino Médio (Beem). Na Unidade Regional de Ensino de Jundiaí, são 254 vagas para estagiários em língua portuguesa e matemática. Neste ano, podem se candidatar estudantes da 1ª, 2ª e 3ª série do Ensino Médio. O cadastro segue até 6 de março.
Podem participar do processo alunos com idade mínima de 14 anos e frequência geral igual ou superior a 85% no último ano letivo. Outro requisito é o desempenho do estudante nas avaliações da rede, de acordo com a série. Para matriculados na 1ª série será considerado o resultado da prova do 9º ano, aplicada em 2025, do Sistema de Avaliação de Rendimento Escolar do Estado de São Paulo (Saresp). Para aqueles que estão na 2ª e 3ª séries, a referência são as avaliações da 1ª e 2ª séries, aplicadas em 2025, do Provão Paulista Seriado.
LEIA MAIS:
Os aprovados receberão bolsas de R$ 307,36 para oito horas semanais e de R$ 576,30 para 16 horas semanais de atuação por um período de, no máximo, de 10 meses. A carga horária é composta por atividades de monitoria, estudos, planejamento e da trilha de formação Multiplica Aluno Monitor. Os estágios têm início em 9 de março.
Apoio nas aulas de orientação de estudos
Os alunos monitores do Beem atuam em apoio aos professores no componente de orientação de estudos de língua portuguesa e matemática, presente da grade curricular dos 6º e 9º anos do Ensino Fundamental e 3ª série do Ensino Médio — nas escolas integrais também na 1ª e 2ª séries. A principal atividade dos monitores é acompanhar grupos de 10 ou 20 alunos no engajamento e aprendizagem dos conteúdos daquele ano ou série e de alguma defasagem anterior.
O estudante deve optar entre o apoio em matemática ou em língua portuguesa. Além das aulas de orientação de estudos, as escolas podem organizar grupos de estudos e plantão de dúvidas para completar a carga horária.
Os gestores escolares são responsáveis pelo recrutamento e definição dos monitores por turma. Nesse arranjo, a escolha das aulas deve ser determinada pela série dos estudantes:
- monitor matriculado na 1ª série: pode atender classes dos 6º e 9º anos do Fundamental e da 1ª série do Médio
- monitor matriculado na 2ª série: pode atender classes dos 6º e 9º anos do Fundamental e das 1ª e 2ª séries do Médio
- monitor matriculado na 3ª série: pode atender classes dos 6º e 9º anos do Fundamental e das 1ª, 2ª e 3ª séries do Médio
Passo a passo para a inscrição dos alunos interessados
A inscrição no programa Aluno Monitor do Beem deve ser feita no site da Secretaria Escolar Digital (SED).
- Acessar a SED;
- Clicar em "Aluno" no menu lateral esquerdo;
- Clicar em "Aluno Monitor" > “Inscrição”;
- Selecionar "Edital - Aluno Monitor do Beem 2026"; e
- Confirmar a inscrição.
Os candidatos aprovados nos critérios de seleção serão encaminhados para entrevistas com as bancas examinadoras nas escolas. A etapa tem caráter eliminatório. O edital completo está publicado na edição de 5 de fevereiro do Diário Oficial do Estado.
Avaliação do Aluno Monitor do Beem
A atuação dos monitores é orientada e acompanhada de perto pelo coordenador da escola e pelo professor de orientação de estudos. Indicadores de aprendizagem e de evolução na plataforma Tarefa SP, na Prova Paulista e no simulado Saeb apoiarão o gerenciamento das atividades.
Como parte das exigências para o recebimento da bolsa, os monitores devem enviar um relatório mensal, no qual descrevem as atividades desenvolvidas com seus monitorados ao longo dos meses, sujeitos à aprovação da unidade escolar.
Veja o calendário