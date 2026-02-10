A Secretaria da Educação do Estado de São Paulo (Seduc-SP) abre uma nova seleção do programa Aluno Monitor do Beem (Bolsa Estágio Ensino Médio). São 13 mil vagas para estagiários em língua portuguesa e matemática em todo Estado. Neste ano, podem se candidatar estudantes da 1ª, 2ª e 3ª séries do Ensino Médio. As inscrições seguem até 6 de março.

Podem participar do processo alunos com idade mínima de 14 anos e frequência geral igual ou superior a 85% no último ano letivo. Outro requisito é o desempenho do estudante nas avaliações da rede, de acordo com a série. Para matriculados na 1ª série, será considerado o resultado da prova do 9º ano, aplicada em 2025, do Sistema de Avaliação de Rendimento Escolar do Estado de São Paulo (Saresp). Para aqueles que estão na 2ª e 3ª séries, a referência são as avaliações da 1ª e 2ª séries, aplicadas em 2025, do Provão Paulista Seriado.

Os aprovados receberão bolsas de R$ 307,36 para oito horas semanais e de R$ 576,30 para 16 horas semanais de atuação por um período máximo de 10 meses. A carga horária é composta por atividades de monitoria, estudos, planejamento e da trilha de formação Multiplica Aluno Monitor. Os estágios têm início em 9 de março.

Apoio nas aulas de orientação de estudos