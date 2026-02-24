Um homem foi preso por violência doméstica e tentativa de estupro contra a ex-companheira na noite desta segunda-feira (23), em um bairro da região Leste de Jundiaí. A prisão foi feita por policiais militares da 1ª Cia do 49° Batalhão.
O casal se separou recentemente e, nesta noite, a vítima foi até a casa dele, onde moravam juntos, para retirar pertences pessoais.
O ex, ao chegar em casa e se deparar com ela no local, lhe agrediu fisicamente, acertando-lhe um golpe que fez com que ela desmaiasse.
Quando recuperou a consciência, ela percebeu que ele havia retirado su as a roupas e a deixado nua.
A mulher entrou em desespero e gritou, momento em que foi ameaçada.
Populares que passavam na rua acionaram a PM, que enviou equipes ao local.
Os policiais chegaram a tempo de detê-lo e o conduziram ao Plantão Policial, onde foi determinada a prisão em flagrante por tentativa de estupro e violência doméstica.