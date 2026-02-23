23 de fevereiro de 2026
EM JUNDIAÍ

Homem descumpre regras da liberdade provisória e acaba preso

Por Fábio Estevam | Polícia
| Tempo de leitura: 1 min
.
Os PMs conseguiram encontrar o homem em um bar
Os PMs conseguiram encontrar o homem em um bar

Um homem que havia sido preso recentemente por dirigir sob efeito de álcool em Jundiaí e beneficiado com liberdade provisória durante audiência de custódia voltou a ser detido após ter a prisão preventiva decretada pela Justiça. A captura foi realizada por policiais militares do 11º Batalhão, no Jardim Novo Horizonte.

Segundo apurou o Jornal de Jundiaí, o Judiciário já havia tentado localizá-lo em sua residência durante o processo, mas sem sucesso. A prisão preventiva foi então determinada após o descumprimento de medidas impostas como condição para que ele respondesse em liberdade.

Com apoio do setor de inteligência da Corporação, equipes em patrulhamento conseguiram encontrar o homem em um bar.

Ele foi encaminhado ao Plantão Policial, onde foi dado cumprimento ao mandado judicial, permanecendo à disposição da Justiça.

