Um homem que havia sido preso recentemente por dirigir sob efeito de álcool em Jundiaí e beneficiado com liberdade provisória durante audiência de custódia voltou a ser detido após ter a prisão preventiva decretada pela Justiça. A captura foi realizada por policiais militares do 11º Batalhão, no Jardim Novo Horizonte.

Segundo apurou o Jornal de Jundiaí, o Judiciário já havia tentado localizá-lo em sua residência durante o processo, mas sem sucesso. A prisão preventiva foi então determinada após o descumprimento de medidas impostas como condição para que ele respondesse em liberdade.

Com apoio do setor de inteligência da Corporação, equipes em patrulhamento conseguiram encontrar o homem em um bar.