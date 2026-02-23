23 de fevereiro de 2026
VIOLÊNCIA DOMÉSTICA

Homem dá 'capacetadas' no ex-padrasto em defesa da mãe em Jundiaí

Por Fábio Estevam | Polícia
Um homem de 44 anos foi agredido pelo ex-enteado com golpes de capacete na noite deste domingo (22), na Vila Alvorada, em Jundiaí. A confusão começou depois que ele invadiu a casa da ex-companheira, também de 44 anos. O enteado, que tem 20 anos, o agrediu em defesa da mãe.

Segundo relato da mulher, ela foi surpreendida com a invasão do ex na residência. Houve discussão e o homem passou a danificar bens da vítima, quebrando a porta do carro dela.

Pouco depois, o filho da mulher chegou ao local e expulsou o ex-padrasto da casa. Já na rua, os dois entraram em luta corporal, e o rapaz atingiu o homem com golpes de capacete. Durante a briga, o jovem também acabou agredido.

Ainda exaltado, o suspeito desferiu um soco contra o vidro do carro do filho da ex-companheira, quebrando-o, e sofreu um ferimento na mão.

A Polícia Militar foi acionada e, ao chegar, encontrou o homem machucado. Ele foi levado ao hospital para atendimento médico e, em seguida, conduzido ao Plantão Policial, onde permaneceu preso em flagrante por violência doméstica.

