Um homem de 44 anos foi agredido pelo ex-enteado com golpes de capacete na noite deste domingo (22), na Vila Alvorada, em Jundiaí. A confusão começou depois que ele invadiu a casa da ex-companheira, também de 44 anos. O enteado, que tem 20 anos, o agrediu em defesa da mãe.

Segundo relato da mulher, ela foi surpreendida com a invasão do ex na residência. Houve discussão e o homem passou a danificar bens da vítima, quebrando a porta do carro dela.

Pouco depois, o filho da mulher chegou ao local e expulsou o ex-padrasto da casa. Já na rua, os dois entraram em luta corporal, e o rapaz atingiu o homem com golpes de capacete. Durante a briga, o jovem também acabou agredido.