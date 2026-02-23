Após a conquista de três medalhas na 2ª Etapa da Liga Digital Table Tennis, em Suzano, o Time Jundiaí avaliou de forma positiva o desempenho dos atletas. Segundo Nicholas Catilho, integrante da comissão técnica, os resultados confirmam a evolução do grupo.

“Acredito que o desempenho foi dentro do esperado. Nossos atletas jogam há menos de um ano e já vêm conseguindo bons resultados há alguns meses”, afirmou.

Para ele, o principal destaque foi Ana Carolina Yee, medalhista de bronze no Sub-15 Feminino. “Foi uma surpresa positiva. Ela está no primeiro ano da categoria e venceu adversárias que ainda não tinha superado, conquistando pódio em uma liga forte, com atletas já federadas”, destacou.