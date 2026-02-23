Após a conquista de três medalhas na 2ª Etapa da Liga Digital Table Tennis, em Suzano, o Time Jundiaí avaliou de forma positiva o desempenho dos atletas. Segundo Nicholas Catilho, integrante da comissão técnica, os resultados confirmam a evolução do grupo.
“Acredito que o desempenho foi dentro do esperado. Nossos atletas jogam há menos de um ano e já vêm conseguindo bons resultados há alguns meses”, afirmou.
Para ele, o principal destaque foi Ana Carolina Yee, medalhista de bronze no Sub-15 Feminino. “Foi uma surpresa positiva. Ela está no primeiro ano da categoria e venceu adversárias que ainda não tinha superado, conquistando pódio em uma liga forte, com atletas já federadas”, destacou.
Nicholas também ressaltou a participação de Leandro Spinacé, que faturou duas medalhas. “Ele não disputava um torneio oficial há pelo menos três anos e voltou já conquistando dois pódios”, pontuou. O treinador explicou ainda que, nesta etapa, quem acompanhou os atletas foi o próprio Leandro, já que a equipe conta com dois técnicos que se revezam nas competições.
O próximo compromisso da equipe será no dia 1º de março, na 2ª Etapa da Liga Metropolitana, em Limeira.