A Prefeitura de Várzea Paulista iniciou na última segunda-feira (23) as inscrições para aulas gratuitas de karatê destinadas a crianças a partir de 7 anos. As atividades começam no dia 10 de março e serão realizadas às terças-feiras, das 18h30 às 20h, no Ginásio Ayrton Senna.

As matrículas devem ser feitas presencialmente na Unidade Gestora de Esporte, Lazer, Cultura e Turismo. É necessário apresentar RG do responsável e da criança, uma foto 3x4 e comprovante de endereço.

A sede da unidade está localizada na Avenida Pastor Alberto Resende de Oliveira, nº 200, no Centro. Já as aulas ocorrerão no Ginásio Ayrton Senna, situado na Rua Aristides Nivoloni, nº 240, no Jardim Maria de Fátima.