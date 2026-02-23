23 de fevereiro de 2026
Jornal de Jundiaí - Sampi Jundiaí

Jornal de Jundiaí - Sampi Jundiaí
Jornal de Jundiaí - Sampi Jundiaí

Logo Sampi
Logo Sampi
buscar
escolha outra cidade seta
Siga JJ nas Redes Sociais | @jornaldejundiai
AULAS GRATUITAS

Várzea Paulista abre inscrições para aulas gratuitas de karatê

Por Redação |
| Tempo de leitura: 1 min
Facebook Whatsapp Twitter
Divulgação
As atividades começam no dia 10 de março e serão realizadas às terças-feiras, das 18h30 às 20h
As atividades começam no dia 10 de março e serão realizadas às terças-feiras, das 18h30 às 20h

A Prefeitura de Várzea Paulista iniciou na última segunda-feira (23) as inscrições para aulas gratuitas de karatê destinadas a crianças a partir de 7 anos. As atividades começam no dia 10 de março e serão realizadas às terças-feiras, das 18h30 às 20h, no Ginásio Ayrton Senna.

As matrículas devem ser feitas presencialmente na Unidade Gestora de Esporte, Lazer, Cultura e Turismo. É necessário apresentar RG do responsável e da criança, uma foto 3x4 e comprovante de endereço.

A sede da unidade está localizada na Avenida Pastor Alberto Resende de Oliveira, nº 200, no Centro. Já as aulas ocorrerão no Ginásio Ayrton Senna, situado na Rua Aristides Nivoloni, nº 240, no Jardim Maria de Fátima.

De acordo com a Prefeitura, a iniciativa busca ampliar o acesso ao esporte e oferecer atividades gratuitas para o público infantil do município. Mais informações podem ser obtidas diretamente na Unidade Gestora de Esporte.

Receba as notícias mais relevantes de Jundiaí e região no seu WhatsApp. Participe do nosso canal.

ENTRE NO GRUPO

Comentários

Comentários