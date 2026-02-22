22 de fevereiro de 2026
Jornal de Jundiaí - Sampi Jundiaí

Jornal de Jundiaí - Sampi Jundiaí
Jornal de Jundiaí - Sampi Jundiaí

Logo Sampi
Logo Sampi
buscar
escolha outra cidade seta
Siga JJ nas Redes Sociais | @jornaldejundiai
EM JUNDIAÍ

PM prende motorista bêbado com a família no carro e o pneu furado

Por Fábio Estevam | Polícia
| Tempo de leitura: 1 min
Facebook Whatsapp Twitter
.
O motorista foi preso em flagrante
O motorista foi preso em flagrante

Um homem foi preso por embriaguez ao volante na madrugada deste domingo (22), após ser flagrado por policiais militares dirigindo com um dos pneus furados pela avenida 9 de Julho, em Jundiaí. No veículo também estavam a esposa e as filhas crianças.

Por volta da 1h, durante patrulhamento, os PMs avistaram o carro circulando com o pneu danificado e apresentando avarias na lataria. Diante da situação suspeita, realizaram a abordagem.

Ao conversar com o motorista, os policiais constataram sinais de embriaguez. Submetido ao teste do bafômetro, o resultado confirmou que ele havia ingerido bebida alcoólica.

O condutor foi levado ao Plantão Policial, onde teve a prisão em flagrante ratificada por embriaguez ao volante.

Receba as notícias mais relevantes de Jundiaí e região no seu WhatsApp. Participe do nosso canal.

ENTRE NO GRUPO

Comentários

Comentários