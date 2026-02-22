Um homem foi preso por embriaguez ao volante na madrugada deste domingo (22), após ser flagrado por policiais militares dirigindo com um dos pneus furados pela avenida 9 de Julho, em Jundiaí. No veículo também estavam a esposa e as filhas crianças.

Por volta da 1h, durante patrulhamento, os PMs avistaram o carro circulando com o pneu danificado e apresentando avarias na lataria. Diante da situação suspeita, realizaram a abordagem.

Ao conversar com o motorista, os policiais constataram sinais de embriaguez. Submetido ao teste do bafômetro, o resultado confirmou que ele havia ingerido bebida alcoólica.