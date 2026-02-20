Daniel Bocalão Júnior é o novo presidente do Departamento de Água e Esgoto (Dae) de Jundiaí. O nome de Bocalão foi oficializado em Assembleia Geral Extraordinária realizada nessa quinta-feira (19).

Daniel assume o cargo após Roberto Luiz del Gelmo ter sido destituído da função no dia 3 de fevereiro. O novo presidente é formado em Engenharia Elétrica pela Universidade Federal de Uberlândia (UFU) com pós-graduação em gestão de tecnologias, possui 30 anos de atuação na Sabesp, sendo responsável pela criação e implantação de projetos estruturantes de modernização, incluindo a implementação de sistemas de medição inteligente que ampliaram o controle operacional, a eficiência na gestão e a transparência no relacionamento com os usuários.

LEIA MAIS: