O caso de uma senhora de 58 anos, moradora de Cabreúva, vem gerando revolta na cidade e uma manifestação deve acontecer hoje (20), às 14h, na praça Comendador Martins, no Centro, ao lado da Santa Casa de Cabreúva e da Prefeitura Municipal.

Trata-se de um caso de negligência médica. A senhora de 58 anos, Helena dos Reis Delmiro, deu entrada na Santa Casa de Cabreúva passando mal, com pressão arterial bastante alta, dor de cabeça e náusea. A filha de Helena, Nataline Expedito da Silva, relata que a mãe deu entrada na emergência do hospital na quarta-feira (11), cerca de 23h. Foram feitos exames, mas Helena não foi medicada a princípio.

"Passamos a madrugada e, por volta das 3h, outro médico entrou. Ele medicou minha mãe e, quando eram umas 7h, disse que os exames não deram nada e que era só um quadro de pressão alta." Helena recebeu alta, mas, pouco depois, já em casa, voltou a passar mal e foi levada a um hospital particular de Jundiaí. Na unidade, os médicos a examinaram e perceberam que ela estava tendo um quadro de AVC e que não poderia ter sido liberada da Santa Casa.