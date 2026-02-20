A Polícia Civil investiga uma denúncia de importunação sexual que teria ocorrido dentro de um banheiro masculino, no Parque Aquático Wet'n Wild, em Itupeva, na tarde desta quinta-feira (19). A vítima é um adolescente de 14 anos, que estava visitando o parque. O suspeito, um analista de RH, de 39 anos, foi detido por seguranças e preso em flagrante por guardas municipais.

De acordo com o garoto, ele estava fazendo uso do mictório, quando o homem entrou e o puxou, fazendo nele sexo oral, contra sua vontade. Após o ato o jovem saiu do banheiro assustado em busca do pai, que já procurava por ele. O genitor ficou revoltado, assim como outros visitantes do parque.

Com as características do suspeito, foram iniciadas buscas pelas dependências do parque, até que ele foi identificado e detido. Foi necessário levá-lo para uma sala, onde permaneceu sob proteção, uma vez que havia pessoas revoltadas querendo agredi-lo.