32 ANOS DE PRISÃO

PM prende padrasto que estuprou a enteada dos 12 aos 17 anos

Por Fábio Estevam | Polícia
| Tempo de leitura: 2 min
Os PMs conseguiram localizar o estuprador durante as diligências
Os PMs conseguiram localizar o estuprador durante as diligências

Um homem de 41 anos, condenado a mais de 30 anos de prisão pela Justiça de Louveira, por ter estuprado e agredido sua enteada adolescente, por diversas vezes entre 2018 e 2023, foi capturado em Louveira na noite desta quinta-feira (19), por policiais militares da 2ª Cia do 49° Batalhão. Segundo apurou o Jornal de Jundiaí, o crime foi denunciado ao Conselho Tutelar em fevereiro de 2023 de forma anônima, quando a vítima tinha 17 anos e estava vivendo em um abrigo. De acordo com a denúncia feita na época - posteriormente confirmada pela jovem -, os estupros começaram quando ela tinha apenas 12 anos e a família ainda morava em Alagoas, antes de se mudarem para Louveira, onde ela continuou sendo violentada.

Na ocasião da denúncia, o Conselho acionou as forças policiais e registrou Boletim de Ocorrência. A jovem foi questionada e confirmou os fatos, alegando que o padrasto dava dinheiro para seus irmãos saírem de casa para comprar doces, colocava música em volume extremamente alto para que ninguém os ouvisse, e a violentava sexualmente mediante agressões, além de ameaçar matar ela e a mãe, caso ele fosse denunciado. Para se proteger e também zelar pela vida da mãe, ela se manteve calada por cinco anos.

Um inquérito foi aberto e, durante as investigações, a mãe contou que vivia com o companheiro há 18 anos, a maior parte desse tempo em Alagoas, período em que tiveram 10 filhos - porém, na época  da denúncia (fevereiro de 2023), apenas quatro dos 10 filhos estavam vivos, mais a vítima, fruto de um relacionamento dela, anterior. Em seu depoimento, a genitora alegou não ter conhecimento dos estupros, uma vez que a filha nunca havia lhe contado nada. O padrasto negou os crimes.

Ao final das investigações ele foi indiciado e denunciado. E fevereiro deste ano, o padrasto foi condenado a 32 anos e 8 meses de prisão em regime fechado por estupro de vulnerável qualificado por lesão corporal grave por mais de uma vez.

Nesta quinta-feira, o cabo Eduardo e cabo Correia tomaram conhecimento sobre a condenação e o mandado de prisão em aberto. Durante diligências em alguns possíveis paradeiros do bandido sexual, os militares conseguiram localizá-lo, quando ele chegava em sua casa, acompanhado de uma vizinha com duas filhas crianças. "Nós afastamos a mulher e as crianças e o abordamos. Durante a checagem, confirmamos se tratar do criminoso procurado com condenação definitiva", disse Correia.

Com apoio de cabo Lucas e soldado Cirqueira, o criminoso sexual foi conduzido ao Plantão Policial, onde foi dado cumprimento ao mandado judicial. Ele será levado ao sistema prisional para cumprir sua pena.

