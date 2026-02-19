O Paulista volta a campo nesta sexta-feira (20), às 20h, para enfrentar o São Bernardo, no Estádio Dr. Jayme Cintra, pela oitava rodada do Campeonato Paulista da Série A3. A equipe busca somar pontos importantes na reta intermediária da primeira fase.

Com a disputa em turno único, cada resultado tem peso direto na briga por vaga entre os oito primeiros colocados, que avançam ao mata-mata. O confronto em casa é tratado como oportunidade para fortalecer a campanha diante da torcida.

Após mudanças recentes no comando técnico, o Galo tenta dar sequência ao processo de ajuste e manter regularidade na competição. A partida pode influenciar diretamente a posição do clube na tabela.