EM DEFESA DA MÃE

Menina de 12 anos ajuda a PM a prender o pai e o chama de covarde

Por Fábio Estevam | Polícia
Os policiais iniciaram buscas e localizaram o suspeito rapidamente

Um homem foi preso por lesão corporal e violência doméstica no final da noite desta quarta-feira (18), em Itupeva, após a própria filha, de 12 anos, acionar a Polícia Militar pedindo socorro para a mãe. A menina chegou a perseguir o pai pela rua, chamando-o de covarde.

De acordo com informações da PM, o homem chegou em casa alcoolizado e iniciou uma discussão com a esposa, após chutar e danificar a porta da residência. Em determinado momento, ele partiu para cima da vítima, que conseguiu se desvencilhar e correu para a rua.

O agressor foi atrás da mulher e provocou sua queda no asfalto, causando lesões nos joelhos. Quando ele se preparava para agredi-la novamente, a filha, com a ajuda de vizinhos que presenciaram a cena, conseguiu impedir as agressões.

Temendo ser linchado pelos moradores, o homem fugiu do local.

Pouco depois, uma viatura da Polícia Militar, acionada pela menina ainda durante as agressões dentro da casa, chegou ao local. Os policiais iniciaram buscas e localizaram o suspeito rapidamente. A filha também compareceu ao local da abordagem, revoltada, chamando o pai de covarde.

O homem foi conduzido ao Plantão Policial, onde permaneceu preso em flagrante.

A vítima foi levada a uma unidade de saúde, onde foram constatadas lesões em diversas partes do corpo.

