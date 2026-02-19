Um homem foi preso por lesão corporal e violência doméstica no final da noite desta quarta-feira (18), em Itupeva, após a própria filha, de 12 anos, acionar a Polícia Militar pedindo socorro para a mãe. A menina chegou a perseguir o pai pela rua, chamando-o de covarde.

De acordo com informações da PM, o homem chegou em casa alcoolizado e iniciou uma discussão com a esposa, após chutar e danificar a porta da residência. Em determinado momento, ele partiu para cima da vítima, que conseguiu se desvencilhar e correu para a rua.

O agressor foi atrás da mulher e provocou sua queda no asfalto, causando lesões nos joelhos. Quando ele se preparava para agredi-la novamente, a filha, com a ajuda de vizinhos que presenciaram a cena, conseguiu impedir as agressões.