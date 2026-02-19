A Santa Casa de Misericórdia de Itatiba firmou uma parceria com a InovaEduK na última quarta-feira (11). Pelo acordo, o hospital passará a ser um centro de pesquisas para novos medicamentos nas áreas de oncologia, nefrologia, clínica médica e diversas outras especialidades, utilizando medicamentos de ponta em testes clínicos para as grandes indústrias farmacêuticas.

“Para nós da Santa Casa é motivo de muito orgulho ter a InovaEduk em mais esse projeto, já que eles nos auxiliam na prova de residência médica do hospital com muito profissionalismo e comprometimento”, conta o Diretor de ensino e pesquisa da Santa Casa, Dr. Marcelo Marques de Jesus.

Segundo o CEO da InovaEduK, Dr. Márcio Sanches, as pesquisas se realizarão com a aprovação da Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA) e estão previstas para ter início no segundo semestre de 2026.