A Santa Casa de Misericórdia de Itatiba firmou uma parceria com a InovaEduK na última quarta-feira (11). Pelo acordo, o hospital passará a ser um centro de pesquisas para novos medicamentos nas áreas de oncologia, nefrologia, clínica médica e diversas outras especialidades, utilizando medicamentos de ponta em testes clínicos para as grandes indústrias farmacêuticas.
“Para nós da Santa Casa é motivo de muito orgulho ter a InovaEduk em mais esse projeto, já que eles nos auxiliam na prova de residência médica do hospital com muito profissionalismo e comprometimento”, conta o Diretor de ensino e pesquisa da Santa Casa, Dr. Marcelo Marques de Jesus.
Segundo o CEO da InovaEduK, Dr. Márcio Sanches, as pesquisas se realizarão com a aprovação da Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA) e estão previstas para ter início no segundo semestre de 2026.
“Ainda estamos no processo de contratualização da parceria, e é importante salientar, que todos os pacientes que participarem das pesquisas, desde o primeiro momento, estarão conscientes de toda pesquisa e tudo será feito com extremo cuidado e segurança”, reforça o executivo.
A InovaEduk
A InovaEduK é a empresa responsável pela gestão de Pesquisa e Inovação dos centros universitários em Jaguariúna (UniFAJ) e Indaiatuba (UniMAX). Atua também na administração de espaços de coworking, programas de pré-aceleração, consultoria para empresas e startups, além de promover eventos voltados à cultura de pesquisa e inovação.
A Santa Casa de Itatiba
Fundada em 1899, a Santa Casa de Misericórdia de Itatiba é uma instituição filantrópica, sem fins lucrativos, que atua com recursos provenientes de verbas públicas e privadas. O hospital realiza atendimentos 24 horas por meio do Sistema Único de Saúde (SUS) e convênios, sendo referência na região em serviços hospitalares.