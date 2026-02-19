19 de fevereiro de 2026
Pai desarma o genro durante luta corporal em defesa da filha

Por Fábio Estevam | Polícia
| Tempo de leitura: 1 min
Os PMs fizeram buscas e conseguiram prender o suspeito
Os PMs fizeram buscas e conseguiram prender o suspeito

Um pai saiu em defesa da filha, que estava sendo agredida pelo companheiro, e entrou em luta corporal com o agressor, conseguindo desarmá-lo e expulsá-lo da residência da família. A Polícia Militar foi acionada e prendeu o suspeito. O caso aconteceu na Vila Progresso, em Jundiaí, na noite desta quarta-feira (18).

De acordo com informações da PM, a vítima estava em casa com o companheiro quando passou a ser agredida com enforcamento, empurrões e ameaças.

Ao tomar conhecimento da situação, o pai foi até o imóvel e entrou em luta corporal com o genro, que estava armado com uma faca. Ele conseguiu desarmá-lo e expulsá-lo da casa.

A Polícia Militar foi acionada e enviou equipes da 1ª Cia do 49º Batalhão. Durante buscas pela região, os policiais localizaram o suspeito, que foi detido.

Conduzido ao Plantão Policial, ele foi preso em flagrante.

