16 de fevereiro de 2026
DUAS FACAS

Homem baleado nesta manhã é advogado e corre risco de morte


| Tempo de leitura: 1 min
O homem passou por cirurgia e corre risco de morte
O homem baleado por policiais militares na manhã desta segunda-feira (15), no Jardim São Camilo, em Jundiaí, é advogado (segundo a PM), mora em São Paulo, e estava armado com duas facas, ameaçando funcionários de um supermercado. Ele já tem ocorrências registradas contra ele também de violência doméstica contra a mãe e a esposa.

Segundo apurou o Jornal de Jundiaí, as vítimas acionaram a PM, que enviou equipes do local. Quando o policial se preparava para desembarcar da viatura, o homem teria partido para cima do agente, armado com as facas. O policial efetuo dois disparos, que acertaram o homem.

O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência Samu foi acionado e ele foi socorrido ao Hospital São Vicente.

Ele saiu da cirurgia de contenção de danos por volta das 10h50 e corre alto risco de morte.

