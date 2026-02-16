Um homem morreu atropelado por uma carreta no km 56 da Rodovia dos Bandeirantes, na região do Jardim Tulipas, em Jundiaí, na madrugada desta segunda-feira (16).

De acordo com informações apuradas no local, o carreteiro trafegava pela rodovia quando uma pessoa surgiu repentinamente atravessando a pista. Sem tempo para frear ou desviar, ele acabou atropelando a vítima.

O motorista parou para prestar socorro, porém a vítima já estava morta. Segundo relato, o corpo ficou irreconhecível devido ao impacto.