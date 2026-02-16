Um homem morreu atropelado por uma carreta no km 56 da Rodovia dos Bandeirantes, na região do Jardim Tulipas, em Jundiaí, na madrugada desta segunda-feira (16).
De acordo com informações apuradas no local, o carreteiro trafegava pela rodovia quando uma pessoa surgiu repentinamente atravessando a pista. Sem tempo para frear ou desviar, ele acabou atropelando a vítima.
O motorista parou para prestar socorro, porém a vítima já estava morta. Segundo relato, o corpo ficou irreconhecível devido ao impacto.
Equipes da Polícia Militar, Polícia Civil e da Perícia Técnica foram acionadas para atender a ocorrência.
O motorista do caminhão foi submetido aos procedimentos de praxe, constatando-se que não havia ingerido bebida alcoólica. Após prestar depoimento, ele foi liberado.
O caso foi registrado como homicídio culposo na direção de veículo automotor e será investigado.