16 de fevereiro de 2026
Jornal de Jundiaí - Sampi Jundiaí
IRRECONHECÍVEL

Homem morre atropelado por carreta em Jundiaí

Por Fábio Estevam | Polícia
| Tempo de leitura: 1 min
JORNAL DE JUNDIAÍ
O corpo foi encaminhado ao IML de Jundiaí
Um homem morreu atropelado por uma carreta no km 56 da Rodovia dos Bandeirantes, na região do Jardim Tulipas, em Jundiaí, na madrugada desta segunda-feira (16).

De acordo com informações apuradas no local, o carreteiro trafegava pela rodovia quando uma pessoa surgiu repentinamente atravessando a pista. Sem tempo para frear ou desviar, ele acabou atropelando a vítima.

O motorista parou para prestar socorro, porém a vítima já estava morta. Segundo relato, o corpo ficou irreconhecível devido ao impacto.

Equipes da Polícia Militar, Polícia Civil e da Perícia Técnica foram acionadas para atender a ocorrência.

O motorista do caminhão foi submetido aos procedimentos de praxe, constatando-se que não havia ingerido bebida alcoólica. Após prestar depoimento, ele foi liberado.

O caso foi registrado como homicídio culposo na direção de veículo automotor e será investigado.

