Um homem de 41 anos foi espancado e roubado por dois homens e uma mulher na noite deste domingo (15), no Centro de Jundiaí. A vítima, que trabalha como gesseiro, relatou ter sido atraída por uma mulher vigarista antes de ser atacada pelo grupo.

Segundo o depoimento prestado à Polícia Civil, ele caminhava pela região central quando foi abordado por uma mulher. Após uma conversa, ela o convenceu a acompanhá-la até um ponto da avenida Professor Luiz Rosa. No local, dois homens já aguardavam, sendo que um deles estava armado com um pedaço de madeira.

De forma repentina, o trio passou a agredir o gesseiro com socos, chutes e golpes de madeira. Durante as agressões, os criminosos roubaram o celular da vítima, além da carteira com documentos pessoais e cartão bancário.