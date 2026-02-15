15 de fevereiro de 2026
Jornal de Jundiaí - Sampi Jundiaí

Jornal de Jundiaí - Sampi Jundiaí
Jornal de Jundiaí - Sampi Jundiaí

Logo Sampi
Logo Sampi
buscar
escolha outra cidade seta
Siga JJ nas Redes Sociais | @jornaldejundiai
ASSALTO

Homem leva 'mata-leão' durante ataque de gangue em Jundiaí

Por Fábio Estevam | Polícia
| Tempo de leitura: 1 min
Facebook Whatsapp Twitter
JORNAL DE JUNDIAÍ / ILUSTRAÇÃO
O suspeito foi preso no Centro de Jundiaí
O suspeito foi preso no Centro de Jundiaí

Um homem foi atacado por uma gangue formada por cinco criminosos no Centro de Jundiaí, na noite deste sábado (14). Ele foi imobilizado com um golpe conhecido como “mata-leão” e teve o iPhone 13 roubado. A Polícia Militar foi acionada e prendeu um suspeito do crime.

Com base nas características informadas pela vítima, policiais da Força Tática iniciaram buscas pela região. Na rua do Rosário, esquina com a rua Barão do Triunfo, os agentes se depararam com um suspeito. Ao perceber a aproximação da equipe, ele tentou fugir, mas foi alcançado e detido.

Durante a abordagem, os policiais localizaram com ele o iPhone pertencente à vítima.

O suspeito foi conduzido ao Plantão Policial, onde foi preso em flagrante.

O celular foi restituído ao proprietário.

Receba as notícias mais relevantes de Jundiaí e região no seu WhatsApp. Participe do nosso canal.

ENTRE NO GRUPO

Comentários

Comentários