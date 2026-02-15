Um homem foi atacado por uma gangue formada por cinco criminosos no Centro de Jundiaí, na noite deste sábado (14). Ele foi imobilizado com um golpe conhecido como “mata-leão” e teve o iPhone 13 roubado. A Polícia Militar foi acionada e prendeu um suspeito do crime.

Com base nas características informadas pela vítima, policiais da Força Tática iniciaram buscas pela região. Na rua do Rosário, esquina com a rua Barão do Triunfo, os agentes se depararam com um suspeito. Ao perceber a aproximação da equipe, ele tentou fugir, mas foi alcançado e detido.

Durante a abordagem, os policiais localizaram com ele o iPhone pertencente à vítima.