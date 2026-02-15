O Programa Município Global completou três meses de lançamento neste mês e já reúne 12 municípios paulistas. A iniciativa do Governo de São Paulo promove a atração de investimentos como vetor de desenvolvimento regional, fortalece a cultura exportadora, amplia a competitividade dos territórios e conecta governos locais e empresas a oportunidades no mercado internacional.
Lançado em 2025 pela InvestSP, agência de promoção de investimentos vinculada à Secretaria de Desenvolvimento Econômico (SDE), o programa Município Global já conta com a adesão de São José dos Campos, Jacareí, Atibaia, Guarulhos, São Carlos, Leme, Dracena, Lençóis Paulista, Hortolândia, Luiz Antônio, Laranjal Paulista e Catanduva. Juntas essas cidades representam diferentes vocações produtivas e regiões do estado, reforçando o caráter descentralizador e inclusivo do Município Global.
Internacionalização com protagonismo local
Desenvolvido em parceria com prefeituras, entidades locais e instituições regionais, o Município Global tem como objetivo tornar os municípios paulistas mais competitivos globalmente, por meio de uma capacitação para municípios e empresas e da promoção de parcerias estratégicas.
“O Município Global representa um avanço na descentralização das oportunidades internacionais. Cada cidade passa a ser protagonista da sua própria estratégia de exportação e de atração de investimentos”, afirma Thiago Camargo, vice-presidente da InvestSP. “Cabe à agência estruturar esse processo, conectando o potencial produtivo regional a investidores, para transformar vocações locais em projetos viáveis, novos negócios, empregos qualificados e investimentos sustentáveis.”
Como funciona o programa
O Município Global é implementado em quatro fases, com ações integradas entre o poder público municipal, o setor privado e instituições de fomento:
Diagnóstico municipal – Mapeamento das empresas locais, identificação dos setores com potencial exportador e avaliação de áreas e oportunidades para atração de investimentos no município para negócios internacionais.
Capacitação e cultura internacional – Programas de formação conduzidos pela InvestSP, como o ExportaSP e o treinamento de gestores municipais, além da Semana da Internacionalização, com workshops e palestras de especialistas nacionais e internacionais.
Infraestrutura e serviços – Criação de um polo de informações para exportação e internacionalização, físico ou virtual, centralizando dados sobre incentivos, linhas de crédito e programas de apoio.
Fomento à cultura internacional – Parcerias culturais e educacionais com universidades estrangeiras, intercâmbios, eventos multiculturais e capacitação bilíngue para empresários e cidadãos.
Exportações em Jundiaí
A regional do Ciesp Jundiaí, composta por 11 municípios, iniciou 2026 com desempenho positivo nas exportações. Em janeiro, as vendas externas somaram US$ 188,6 milhões, um crescimento de 4,2% na comparação com o mesmo período do ano passado, quando o volume foi de US$ 181,0 milhões.
Os números refletem o desempenho da região composta pelos municípios de Jundiaí, Cabreúva, Cajamar, Campo Limpo Paulista, Itatiba, Itupeva, Jarinu, Louveira, Morungaba, Várzea Paulista e Vinhedo.