O Programa Município Global completou três meses de lançamento neste mês e já reúne 12 municípios paulistas. A iniciativa do Governo de São Paulo promove a atração de investimentos como vetor de desenvolvimento regional, fortalece a cultura exportadora, amplia a competitividade dos territórios e conecta governos locais e empresas a oportunidades no mercado internacional.



Lançado em 2025 pela InvestSP, agência de promoção de investimentos vinculada à Secretaria de Desenvolvimento Econômico (SDE), o programa Município Global já conta com a adesão de São José dos Campos, Jacareí, Atibaia, Guarulhos, São Carlos, Leme, Dracena, Lençóis Paulista, Hortolândia, Luiz Antônio, Laranjal Paulista e Catanduva. Juntas essas cidades representam diferentes vocações produtivas e regiões do estado, reforçando o caráter descentralizador e inclusivo do Município Global.

Internacionalização com protagonismo local

Desenvolvido em parceria com prefeituras, entidades locais e instituições regionais, o Município Global tem como objetivo tornar os municípios paulistas mais competitivos globalmente, por meio de uma capacitação para municípios e empresas e da promoção de parcerias estratégicas.