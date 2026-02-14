A Prefeitura de Jundiaí, por meio da Secretaria Municipal de Mobilidade e Transporte (SMMT), terá a Tarifa Social de R$ 1 no sistema de transporte coletivo municipal no feriado deste domingo (15). A iniciativa, que ocorre em todos os primeiros e terceiros domingos de cada mês, oferece passagens com valor reduzido e tem como objetivo incentivar o uso do transporte público, ampliando o acesso da população às atividades de lazer e convivência.

– L 527 – Terminal Central / Jd. Guanabara

– L 537 – Terminal Central / Jd. das Tulipas

– L 540 – Terminal Eloy Chaves / Almerinda Chaves

– L 541 – Terminal Eloy Chaves / Medeiros

– L 544 – Terminal Eloy Chaves / Res. Jundiaí 1

– L 545 – Terminal Eloy Chaves / Res. Jundiaí 2

– L 552 – Terminal Colônia / Cidade Nova

– L 553 – Terminal Colônia / Ivoturucaia

– L 561 – Terminal CECAP / Terra da Uva

– L 562 – Terminal CECAP / Morada das Vinhas

– L 570 – Terminal Hortolândia / Distrito Industrial

– L 571 – Terminal Hortolândia / Jd. das Tulipas

– L 579 – Terminal Hortolândia / Jd. Novo Horizonte

– L 713 – Terminal Vila Arens / Rua do Retiro

– L 720 – Terminal Central / Jd. São Camilo

– L 738 – Terminal Central / Santa Gertrudes

– L 942 – Terminal Eloy Chaves / Terminal Central

– L 941 – Terminal Eloy Chaves / Terminal Vila Arens

– L 947 – Terminal Eloy Chaves / Terminal Hortolândia

– L 951 – Terminal Colônia / Terminal Vila Arens

– L 953 – Terminal Colônia / Terminal Central

– L 957 – Terminal Colônia / Terminal Hortolândia

– L 962 – Terminal CECAP / Terminal Central

– L 968 – Terminal CECAP / Terminal Rami

– L 970 – Terminal Hortolândia / Terminal Vila Arens

– L 974 – Terminal Hortolândia / Terminal Eloy Chaves