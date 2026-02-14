A Prefeitura de Jundiaí, por meio da Secretaria Municipal de Mobilidade e Transporte (SMMT), terá a Tarifa Social de R$ 1 no sistema de transporte coletivo municipal no feriado deste domingo (15). A iniciativa, que ocorre em todos os primeiros e terceiros domingos de cada mês, oferece passagens com valor reduzido e tem como objetivo incentivar o uso do transporte público, ampliando o acesso da população às atividades de lazer e convivência.
– L 527 – Terminal Central / Jd. Guanabara
– L 537 – Terminal Central / Jd. das Tulipas
– L 540 – Terminal Eloy Chaves / Almerinda Chaves
– L 541 – Terminal Eloy Chaves / Medeiros
– L 544 – Terminal Eloy Chaves / Res. Jundiaí 1
– L 545 – Terminal Eloy Chaves / Res. Jundiaí 2
– L 552 – Terminal Colônia / Cidade Nova
– L 553 – Terminal Colônia / Ivoturucaia
– L 561 – Terminal CECAP / Terra da Uva
– L 562 – Terminal CECAP / Morada das Vinhas
– L 570 – Terminal Hortolândia / Distrito Industrial
– L 571 – Terminal Hortolândia / Jd. das Tulipas
– L 579 – Terminal Hortolândia / Jd. Novo Horizonte
– L 713 – Terminal Vila Arens / Rua do Retiro
– L 720 – Terminal Central / Jd. São Camilo
– L 738 – Terminal Central / Santa Gertrudes
– L 942 – Terminal Eloy Chaves / Terminal Central
– L 941 – Terminal Eloy Chaves / Terminal Vila Arens
– L 947 – Terminal Eloy Chaves / Terminal Hortolândia
– L 951 – Terminal Colônia / Terminal Vila Arens
– L 953 – Terminal Colônia / Terminal Central
– L 957 – Terminal Colônia / Terminal Hortolândia
– L 962 – Terminal CECAP / Terminal Central
– L 968 – Terminal CECAP / Terminal Rami
– L 970 – Terminal Hortolândia / Terminal Vila Arens
– L 974 – Terminal Hortolândia / Terminal Eloy Chaves