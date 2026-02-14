A Secretaria de Promoção da Saúde de Jundiaí, por meio do Programa de Assistência Intensiva ao Tabagista (PAIT), abriu cinco novas turmas para o mês de março, ampliando o acesso ao tratamento gratuito para pessoas que desejam parar de fumar.
Cada grupo participa de oito encontros, nos quais recebem acompanhamento contínuo e suporte multiprofissional por meio de ações coletivas e atendimentos individualizados, com foco na escuta qualificada e no acolhimento. Quando há indicação clínica, também é realizada a dispensação de medicamentos pela equipe médica, especialmente nas primeiras semanas, período em que o organismo passa por um processo de adaptação à ausência da substância.
A coordenadora municipal do PAIT, Josiane Ferrari, destaca o diferencial do programa no cuidado ao longo de todo o processo. “O parar de fumar é um caminho que pode trazer desconfortos físicos e emocionais, e por isso o PAIT oferece apoio e acolhimento em todas as etapas. Nosso objetivo é que cada pessoa se sinta amparada, respeitada no seu tempo e fortalecida para seguir em frente”, destaca.
Além do cigarro tradicional, o PAIT também acolhe pessoas com dependência em cigarros eletrônicos, como vapes e pods. Esses dispositivos, que têm se popularizado pelo fácil acesso, especialmente entre jovens e adultos, podem apresentar níveis elevados de nicotina, intensificando a dependência e os impactos à saúde.
Em funcionamento no município desde 2007, o PAIT já atendeu cerca de 10 mil pessoas até 2025, consolidando-se como uma importante política pública de cuidado e promoção da saúde. O programa também atua de forma preventiva, com ações educativas em escolas. Somente no ano passado, foram realizadas 17 palestras com foco nos riscos do uso de cigarros eletrônicos, atendendo a uma demanda crescente das próprias unidades escolares, que têm observado o aumento do uso desses dispositivos entre adolescentes e jovens.