A Secretaria de Promoção da Saúde de Jundiaí, por meio do Programa de Assistência Intensiva ao Tabagista (PAIT), abriu cinco novas turmas para o mês de março, ampliando o acesso ao tratamento gratuito para pessoas que desejam parar de fumar.

Cada grupo participa de oito encontros, nos quais recebem acompanhamento contínuo e suporte multiprofissional por meio de ações coletivas e atendimentos individualizados, com foco na escuta qualificada e no acolhimento. Quando há indicação clínica, também é realizada a dispensação de medicamentos pela equipe médica, especialmente nas primeiras semanas, período em que o organismo passa por um processo de adaptação à ausência da substância.

A coordenadora municipal do PAIT, Josiane Ferrari, destaca o diferencial do programa no cuidado ao longo de todo o processo. “O parar de fumar é um caminho que pode trazer desconfortos físicos e emocionais, e por isso o PAIT oferece apoio e acolhimento em todas as etapas. Nosso objetivo é que cada pessoa se sinta amparada, respeitada no seu tempo e fortalecida para seguir em frente”, destaca.