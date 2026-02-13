Quem vai ao Parque da cidade, pode utilizar as linhas 310 (Terminal Vila Arens – Parque da Cidade) e 578 (Terminal Hortolândia – Jundiaí-Mirim). Se a opção for o Parque Mundo das Crianças, são oferecidas estas duas linhas: a 907 (Terminal Vila Arens – Terminal Hortolândia) e a 917 (Terminal Vila Arens – Terminal Hortolândia).

Para facilitar o acesso dos jundiaienses aos parques públicos durante o Carnaval 2026, a Prefeitura de Jundiaí, por meio da Secretaria Municipal de Mobilidade e Transporte (SMMT), disponibilizará várias linhas de ônibus do transporte coletivo.

Para se deslocar até o Parque Corrupira, os usuários do transporte público têm como opções as linhas 568 (Terminal Cecap – Corrupira) e 706 (Terminal Vila Arens – São José).

Vale lembrar que no domingo (15) estará em vigor a Tarifa Social a R$ 1. A iniciativa, que ocorre em todos os primeiros e terceiros domingos de cada mês, oferece passagens com valor reduzido e tem como objetivo incentivar o uso do transporte público, ampliando o acesso da população às atividades de lazer e convivência.

De acordo com o diretor de Transportes, Bruno Palhari, os horários do transporte coletivo de Jundiaí nos dias 15, 16 e 17 seguirão a programação de domingo e feriados e podem ser consultados no site da Prefeitura, onde também estão disponíveis as informações sobre as linhas que passam e as que não passam pelos sete terminais de ônibus da cidade. “Nos dias 16 e 17 de fevereiro, segunda e terça-feira, todas as linhas seguirão a tabela horária referente a domingos e feriados, exceto as linhas com horários especiais”, disse.