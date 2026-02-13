14 de fevereiro de 2026
Jornal de Jundiaí - Sampi Jundiaí

Jornal de Jundiaí - Sampi Jundiaí
Jornal de Jundiaí - Sampi Jundiaí

Logo Sampi
Logo Sampi
buscar
escolha outra cidade seta
Siga JJ nas Redes Sociais | @jornaldejundiai
CARNAVAL

APAExonados pelo Carnaval espalha alegria pelas ruas nesta sexta

Por Da redação | Assessoria APAE
| Tempo de leitura: 2 min
Facebook Whatsapp Twitter
Divulgação / APAE
O bloco APAExonados pelo Carnaval, da APAE de Jundiaí, percorreu as ruas da Vila Progresso e arrastou uma multidão
O bloco APAExonados pelo Carnaval, da APAE de Jundiaí, percorreu as ruas da Vila Progresso e arrastou uma multidão

O bloco APAExonados pelo Carnaval, da APAE de Jundiaí, percorreu as ruas da Vila Progresso e arrastou uma multidão para a folia na manhã desta sexta-feira (13). Usuários do CCO, estudantes da Escola Especializada, familiares, amigos e colaboradores da entidade participaram do bloquinho que já virou tradição no carnaval jundiaiense. Alunos e professores da EMEB José Romeiro Pereira (GEVA) também participaram do evento, que promoveu a inclusão e o bem-estar.

“O ‘APAExonados’ é uma benção pra começar o nosso Carnaval”, conta Tom Nando, o Fofão, músico jundiaiense que comandou o bloco. “O Carnaval é a maior manifestação da cultura brasileira e eu sou um apaixonado por essa festa”, complementa. Também puxaram o bloco os músicos Mil Taroba (voz e percussão), Ronaldinho (percussão), Pedro Ivo (percussão),  Bocudo (percussão), Divan (saxofone), Maycon Paiva (trombone) e Wesley Pimbo (trompete).

LEIA MAIS:

O presidente da APAE de Jundiaí, Alessandro Mazzola, elogiou a iniciativa. “É gratificante fazer parte desta festa, confraternizar com os amigos e familiares da nossa entidade. É uma ação conjunta, com o apoio do município, para que a gente possa fazer esse evento que já virou tradição”. Mazzola, que também é músico, foi um dos puxadores da alegria que contagiou os presentes.

Família e comunidade

Pelo trajeto foi possível ver o envolvimento dos familiares e da vizinhança. “Sou mãe do Dudu e, desde que ele passou a estudar na APAE, nós participamos do bloco, que é uma maneira de mostrar para a sociedade que nossos filhos também curtem o carnaval”, conta Paula Pureza. Carolina Roveri é mãe da Clarice, de um ano e dois meses, assistida pela entidade, e da Lavínia, de dez anos. “A Clarice é uma menina muito alegre e com certeza também vai ser uma apaixonada pelo Carnaval”, conta.

O APAExonados pelo Carnaval contou com o apoio da Prefeitura de Jundiaí, por meio das secretarias de Segurança Pública, Cultura e Transporte e Segurança, auxiliando o trânsito nas proximidades e cuidando da segurança dos foliões. O bloco também teve o apoio das empresas parceiras da APAE de Jundiaí: Golfinho Água, Gelo Drink, Bazar da Lela e Sapeca Brinquedos.

Receba as notícias mais relevantes de Jundiaí e região no seu WhatsApp. Participe do nosso canal.

ENTRE NO GRUPO

Comentários

Comentários