“O ‘APAExonados’ é uma benção pra começar o nosso Carnaval”, conta Tom Nando, o Fofão, músico jundiaiense que comandou o bloco. “O Carnaval é a maior manifestação da cultura brasileira e eu sou um apaixonado por essa festa”, complementa. Também puxaram o bloco os músicos Mil Taroba (voz e percussão), Ronaldinho (percussão), Pedro Ivo (percussão), Bocudo (percussão), Divan (saxofone), Maycon Paiva (trombone) e Wesley Pimbo (trompete).

O bloco APAExonados pelo Carnaval, da APAE de Jundiaí, percorreu as ruas da Vila Progresso e arrastou uma multidão para a folia na manhã desta sexta-feira (13). Usuários do CCO, estudantes da Escola Especializada, familiares, amigos e colaboradores da entidade participaram do bloquinho que já virou tradição no carnaval jundiaiense. Alunos e professores da EMEB José Romeiro Pereira (GEVA) também participaram do evento, que promoveu a inclusão e o bem-estar.

O presidente da APAE de Jundiaí, Alessandro Mazzola, elogiou a iniciativa. “É gratificante fazer parte desta festa, confraternizar com os amigos e familiares da nossa entidade. É uma ação conjunta, com o apoio do município, para que a gente possa fazer esse evento que já virou tradição”. Mazzola, que também é músico, foi um dos puxadores da alegria que contagiou os presentes.

Família e comunidade

Pelo trajeto foi possível ver o envolvimento dos familiares e da vizinhança. “Sou mãe do Dudu e, desde que ele passou a estudar na APAE, nós participamos do bloco, que é uma maneira de mostrar para a sociedade que nossos filhos também curtem o carnaval”, conta Paula Pureza. Carolina Roveri é mãe da Clarice, de um ano e dois meses, assistida pela entidade, e da Lavínia, de dez anos. “A Clarice é uma menina muito alegre e com certeza também vai ser uma apaixonada pelo Carnaval”, conta.