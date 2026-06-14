Neste domingo, os associados do Clube Uirapuru escolheram um novo caminho para um dos clubes mais tradicionais de Jundiaí. A chapa "Salve o Uirapuru", liderada por Erika Bercelli e Juliano Malavassi*, conquistou a vitória nas eleições e assume a missão de conduzir uma nova fase para a unidade.

Com uma localização privilegiada, ampla área verde e riquezas naturais que fazem parte da história da cidade, o Uirapuru tem um enorme potencial a ser desenvolvido. A nova diretoria chega com o compromisso de resgatar os associados, recuperar a saúde financeira do clube e valorizar ainda mais todas as qualidades que fazem do Uirapuru um patrimônio de Jundiaí.

Parabéns aos eleitos e sucesso nesta importante missão!