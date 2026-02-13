O Carnaval em Jundiaí está oficialmente aberto. Nesta sexta-feira (13), o tradicional Refogado do Sandi tomou as ruas do Centro e, as famosas marchinhas, fizeram a alegria dos cerca de 10 mil foliões, moradores e comerciantes da região. Há 32 anos, o bloco marca o início do Carnaval jundiaiense. Neste ano, o bloco homenageou a Associação Mata Ciliar, em reconhecimento ao trabalho desenvolvido na área ambiental. E aos amantes da maior festa da cultura popular do mundo podem ja marcar na agenda porque tem mais folia. Neste sábado (14) e domingo (15), Jundiaí terá seis blocos com diversão garantida.
Logo na concentração o clima era de muita alegria e o público deu um show nas fantasias. A música começou mais cedo, mas não vinha do trio. Um grupo de mulheres cantoras formaram o bloco “Vozes na Folia” e embalaram o aquecimento com marchinhas e sambas-enredos históricos. Simone Stevaux, de 56 anos, é uma das integrantes. “Somos todas amigas do coral e amamos o Carnaval. Há 28 anos aproveitamos juntas e cada vez montamos um bloco diferente. Estar aqui é sempre uma alegria. O Refogado é um patrimônio e sempre o mais esperado”, comenta.
Simone Stevaux (de chapéu dourado) junto com as suas amigas do bloco “Vozes na Folia”
Já a Angélica de Lourdes Carlos, de 40 anos, levou o filho, Luan Carlos, de 4 anos, pela primeira vez em um Carnaval de rua. “Ele via na TV os desfiles e sempre ficava empolgado. Esse ano ele pediu para vir e é uma delícia poder curtir esses momentos com ele”, garante.
Angélica de Lourdes Carlos com o filho Luan Carlos, ao lado da mãe, irmã e sobrinha
À frente do bloco Refogado desde 2007, Gisela Andrade Vieira era só sorrisos nas ruas. “Estou muito feliz. É gratificante viver esse momento ao lado do povo jundiaiense, um momento de festa, celebração e de brincar Carnaval, como sempre fizemos. Esse é o verdadeiro Carnaval, um espaço democrático, sem diferenças, que reúne todos para uma grande festa. O Refogado é do jundiaiense”, celebra.
Gisela Andrade Vieira celebra a grande festa promovida pelo Refogado do Sandi ao povo jundiaiense
Ainda tem mais!
A programação de Carnaval segue movimentando os bairros neste fim de semana com blocos para todos os públicos. Neste sábado (14), na Vila Progresso, o bloco Carne com Queijo abre a folia a partir das 10h, com concentração na Praça Getúlio Vargas. Mais tarde, às 16h, o bloco Ponte Torta se reúne na Praça Floriano Peixoto. Já na Cidade Administrativa, na Vila Hortolândia, o bloco Trash anima os foliões das 15h às 22h.
No domingo (15), a festa continua no Centro com o bloco Super Poderosas, a partir das 10h. Fundado em 2013 por Glauciane Salles, o Super Poderosas aposta no tema “Carnaval de Gerações” para reunir crianças, jovens, adultos e idosos em uma celebração marcada pela convivência e pelo resgate das tradições. A expectativa é manter o público entre 1 mil e 1,2 mil foliões, preservando o perfil de bloco familiar.
Bloco Super Poderosas irá agitar o Centro neste final de semana
“A novidade que traremos é sempre a renovação da alegria de toda a família. Todos os anos ela é renovada quando a gente se junta para celebrar a vida e aproveitar as músicas do velho Carnaval, com resgate das tradições. Tenho lembranças muito boas da minha infância e quero trazer esse espírito para o bloco, o de brincar com a felicidade”, afirma Glauciane.
No mesmo dia, o Bloco do Gordo sai no bairro Santa Gertrudes, também às 10h, na Rua Padre Norberto Mojola. O Baile da Maravilha será realizado na Avenida União dos Ferroviários, a partir das 16h. Na Vila Hortolândia, na Cidade Administrativa, o Bloco é Amor acontece a partir das 15h.