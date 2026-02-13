O Carnaval em Jundiaí está oficialmente aberto. Nesta sexta-feira (13), o tradicional Refogado do Sandi tomou as ruas do Centro e, as famosas marchinhas, fizeram a alegria dos cerca de 10 mil foliões, moradores e comerciantes da região. Há 32 anos, o bloco marca o início do Carnaval jundiaiense. Neste ano, o bloco homenageou a Associação Mata Ciliar, em reconhecimento ao trabalho desenvolvido na área ambiental. E aos amantes da maior festa da cultura popular do mundo podem ja marcar na agenda porque tem mais folia. Neste sábado (14) e domingo (15), Jundiaí terá seis blocos com diversão garantida.

Logo na concentração o clima era de muita alegria e o público deu um show nas fantasias. A música começou mais cedo, mas não vinha do trio. Um grupo de mulheres cantoras formaram o bloco “Vozes na Folia” e embalaram o aquecimento com marchinhas e sambas-enredos históricos. Simone Stevaux, de 56 anos, é uma das integrantes. “Somos todas amigas do coral e amamos o Carnaval. Há 28 anos aproveitamos juntas e cada vez montamos um bloco diferente. Estar aqui é sempre uma alegria. O Refogado é um patrimônio e sempre o mais esperado”, comenta.