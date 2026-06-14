A morte do cantor norte-americano Oliver Tree ganhou repercussão internacional neste domingo (14) após a confirmação de que o artista está entre as vítimas do acidente envolvendo dois helicópteros no Recreio dos Bandeirantes, na Zona Oeste do Rio de Janeiro.

Segundo informações confirmadas pela Polícia Civil, seis pessoas morreram após a colisão das aeronaves. Oliver Tree estava em um dos helicópteros ao lado de outros passageiros. O artista tinha uma agenda de compromissos ligada à sua turnê mundial e havia passado recentemente pelo Brasil.

Ao longo da carreira, lançou sucessos que ultrapassaram centenas de milhões de reproduções. Sua última publicação nas redes sociais ocorreu no sábado, 13 de junho, quando exibiu imagens em um estúdio ao lado de outros músicos.