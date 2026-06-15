Após semanas de frio, o fim de semana foi marcado novamente por ele. O tempo mais gelado e a chuva foram presença confirmada no sábado (13) e no domingo (14). Para esta semana, pouco muda. Na verdade, o frio será ainda mais intenso, com mínimas que podem descer abaixo de 10°C e máximas que não passam de 20°C, principalmente mais no fim da semana, que marca também o fim do outono no Hemisfério Sul. O inverno começa oficialmente no domingo (21).

De acordo com o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), esta segunda deve ter termômetros que não passam dos 18°C e chuva ainda ao longo do dia. Na terça-feira (16), a expectativa é de temperaturas entre 12°C e 19°C, com céu encoberto ao longo de todo o dia. Na quarta-feira (17), a mínima deve cair para 9°C e a máxima ficará em 22°C, já sem chuva. Na quinta-feira (18), termômetros entre 10°C e 24°C, também sem chuva. Já na sexta (19), dia do segundo jogo da seleção brasileira na Copa do Mundo, o céu ficará encoberto, mas não deve chover; temperaturas de 11°C a 24°C.