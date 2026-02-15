Se tem uma coisa que o eleitor de Jundiaí já percebeu é que o bloco dos pré-candidatos começou a se concentrar. A bateria está afinando, as fantasias estão sendo ajustadas e o samba-enredo vai ficando cada vez mais na ponta da língua do povo. No abre-alas, nomes conhecidos e novos foliões prometem disputar para ver quem irá comandar o samba da região na Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo (Alesp) e na Câmara dos Deputados, em Brasília.

O “carnavalesco” de Jundiaí, o prefeito Gustavo Martinelli (União), tem reorganizado as suas alas. Depois de um período de afastamento, uma reaproximação com o presidente da Câmara, Edicarlos Vieira, também do União, foi ensaiada. Por isso, o parlamentar deve ser o nome apoiado por Martinelli para deputado estadual. Para federal, o nome mais comentado é o do padre Silvio Andrei. Já Ellen Martinelli, que chegou a ser cogitada, não deve entrar na avenida este ano.

No carro de som do PL, o ex-prefeito e atual secretário de Desestatização e Parcerias da Prefeitura de São Paulo, Luiz Fernando Machado, puxa o trio e é nome certo para disputar vaga de deputado federal. Ao melhor estilo mestre-sala e porta-bandeira, fará dobradinha com a primeira-dama de Itu, Rita Passos (Republicanos), pré-candidata a deputada estadual. Neste bloco, o vice-prefeito de Várzea Paulista, João Paulo, deve entrar na avenida como candidato a deputado estadual.