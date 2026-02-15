Se tem uma coisa que o eleitor de Jundiaí já percebeu é que o bloco dos pré-candidatos começou a se concentrar. A bateria está afinando, as fantasias estão sendo ajustadas e o samba-enredo vai ficando cada vez mais na ponta da língua do povo. No abre-alas, nomes conhecidos e novos foliões prometem disputar para ver quem irá comandar o samba da região na Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo (Alesp) e na Câmara dos Deputados, em Brasília.
O “carnavalesco” de Jundiaí, o prefeito Gustavo Martinelli (União), tem reorganizado as suas alas. Depois de um período de afastamento, uma reaproximação com o presidente da Câmara, Edicarlos Vieira, também do União, foi ensaiada. Por isso, o parlamentar deve ser o nome apoiado por Martinelli para deputado estadual. Para federal, o nome mais comentado é o do padre Silvio Andrei. Já Ellen Martinelli, que chegou a ser cogitada, não deve entrar na avenida este ano.
No carro de som do PL, o ex-prefeito e atual secretário de Desestatização e Parcerias da Prefeitura de São Paulo, Luiz Fernando Machado, puxa o trio e é nome certo para disputar vaga de deputado federal. Ao melhor estilo mestre-sala e porta-bandeira, fará dobradinha com a primeira-dama de Itu, Rita Passos (Republicanos), pré-candidata a deputada estadual. Neste bloco, o vice-prefeito de Várzea Paulista, João Paulo, deve entrar na avenida como candidato a deputado estadual.
O Partido Novo também quer seu espaço e a tendência é que o ex-presidente da Câmara de Jundiaí, Antonio Carlos Albino, seja confirmado como pré-candidato a deputado federal. O seu par, porém, ainda segue indefinido.
No PSD, o clima é de liberdade política para a escolha dos papéis. O vice-prefeito Ricardo Benassi ganhou carta branca de Gilberto Kassab, presidente nacional do partido, para escolher se desfila como candidato a deputado federal ou estadual. Já Danilo Joan, ex-prefeito de Cajamar, também do PSD, é nome certo para deputado estadual e contará com o reforço do Republicanos para encantar na bateria.
No bloco progressista, Felipe Pinheiro (REDE) confirmou que é pré-candidato a deputado federal e pode fazer dobradinha com Cintia Vanessa, presidente local do PSOL, dentro da federação partidária. Tiana Cauton e Paloma Soares, ambas do PSOL, também podem surgir na avenida. Já o PT vem num ritmo cadenciado na bateria e ainda não definiu quem sai no bloco.
O PSB estuda lançar um candidato da cidade. Caso não coloque ninguém no carro alegórico local, o apoio pode ir para nomes de fora: Tabata Amaral para federal e Jonas Donizetti, ex-prefeito de Campinas, também para federal. Como disse Oswaldo Fernandes, presidente honorário do PSB Jundiaí. “Se for para apostar em gente de fora, que seja em nomes gabaritados e experimentados.”
O bloco ainda pode ganhar reforços de nomes como o vereador Dika Xique-Xique (Podemos), o deputado estadual Alexandre Pereira (Solidariedade) e o diretor-presidente da Escola de Gestão Pública (EGP), Silas Feitosa (PRTB), que também aparecem como possibilidades.