A ampliação dos polos gastronômicos em parques municipais da capital paulista tem como articulador o secretário de Desestatização e Parcerias e ex-prefeito de Jundiaí, Luiz Fernando Machado. A proposta, colocada em consulta pública até 2 de março, prevê a implantação de 46 pontos de exploração gastronômica em 31 parques da cidade, por meio de Termos de Permissão de Uso (TPU) com duração de 5 a 10 anos. O exemplo da capital se assemelha a políticas aplicadas em Jundiaí, como os pontos de vendas de frutas e à Feira do Empreendedor, Negócios e Serviços (Fens).

À frente da política de parcerias da capital, Luiz Fernando tem defendido um modelo que combina uso qualificado do espaço público com estímulo ao empreendedorismo. “Nos parques de São Paulo, serão espaços delimitados para que o empreendedor possa explorar sua atividade, gerar renda e qualificar o ambiente”, afirma. A iniciativa busca transformar áreas subutilizadas em pontos organizados de venda de alimentos, como quiosques e estruturas fixas, ampliando serviços ao frequentador e oportunidades ao comércio local.

Em Jundiaí, pontos de vendas de frutas aprovados pelo município, em terminais de ônibus, praças e até no Mundo das Crianças, promovem renda para produtores rurais e aproxima o consumidor de alimentação fresca e saudável. A Fens, iniciativa criada em 2022, durante a gestão de Luiz Fernando em Jundiaí, é vitrine para pequenos empreendedores da área gastronômica, alavancando vendas não somente durante o evento, como pós.